Motociclista fica ferido em acidente no na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 64

Advertisement

Advertisement

Um motociclista precisou ser socorrido e hospitalizado após se envolver em um acidente, na manhã desta quarta-feira (23), no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. A batida entre a moto e um veículo ocorreu próximo à Clínica dos Acidentados.

Continua depois da publicidade

Segundo populares que ajudaram o rapaz até a chegada do Samu, o condutor teria batido na lateral do carro, quando ambos subiam a Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, sentido Posto Senna.

O motorista do carro envolvido no acidente prestou apoio à vítima e não teve ferimentos. Já o motociclista foi levado para a Santa Casa de Misericórdia com suspeita de fratura no ombro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected]cias.com.