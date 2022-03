Morador de rua que apanhou de personal é denunciado após falas ofensivas em entrevista

Por Redação - Redação 143

Advertisement

Advertisement

Após a veiculação da primeira entrevista de Givaldo Alves, 48, o morador de rua flagrado tendo relações com uma mulher por seu marido, a família da mulher repudiou suas falar à imprensa.

Continua depois da publicidade

A entrevista de Givaldo foi realizada na última quinta-feira (24). Em suas declarações, ele deu detalhes sobre o caso, que aconteceu em Planaltina (DF). O homem em situação de rua fez descrições explícitas da relação, antes de ser flagrado pelo personal trainer Eduardo Alves, que o espancou.

Por meio de nota, os advogados do casal afirmaram que as falas foram “desrespeitosas e ofensivas” e revelando que fizeram uma denúncia na Polícia Civil por ataque “à reputação e honra dessa vítima frente à sociedade”.

As advogadas Auricélia Vieira e Claudia Pignata, que representam a família do personal, disseram que a mulher segue internada em um hospital psiquiátrico da rede pública, onde recebe “tratamento médico intenso com objetivo de restabelecimento da sua saúde física e mental”.

Continua depois da publicidade

“Dada a situação de incapacidade atestada por profissionais de saúde, e observados os impactos dessas informações disseminadas de forma irresponsável nos meios de comunicação, faz-se necessário ressaltar a responsabilidade do Estado e da sociedade na proteção dessa mulher, motivo pelo qual solicitamos que os usuários das mídias sociais parem de compartilhar vídeos que expõem de forma ultrajante não apenas essa vítima, mas todas as mulheres, que passam a ser retratadas como um objeto sexualizado e sem valor”, disseram as advogadas, em nota.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].