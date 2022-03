Ministro da Educação entrega cargo e Bolsonaro deve aceitar demissão

Por Redação - Redação 59

O ministro da Educação Milton Ribeiro colocou o seu cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é evitar que o escândalo do ‘Bolsolão do MEC’ traga mais danos à campanha eleitoral de Bolsonaro.

De acordo com informações do Estadão, o caminho fica livre para Milton Ribeiro deixar o governo sem gerar constrangimentos ao presidente. Todavia, a palavra final sobre a saída ou não do ministro da Educação caberá ao presidente Bolsonaro.

O presidente Bolsonaro e parte de seus apoiadores ‘apoiam’ Milton Ribeiro e acreditam em sua ‘inocência’. Porém, avaliam que a crise já se arrastou por tempo demais e que o presidente Bolsonaro não pode perder mais tempo com “uma agenda negativa a pouco meses do início da campanha eleitoral”.

Bíblia com fotos do ministro

Um evento organizado pelo MEC na cidade de Salinópolis, no Pará, em julho do ano passado, teve distribuição de uma edição da Bíblia com fotografias do ministro da Educação Milton Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

Tanto o ministro quanto os pastores não estavam presentes apenas no Livro Sagrado, mas também de corpo presente.

A tal Bíblia ainda destaca o “patrocínio” do prefeito de Salinópolis, Carlos Alberto de Sena Filho, o Kaká Sena, do PL, que também teve a imagem estampada entre a contracapa e a folha de rosto.

O prefeito custeou uma tiragem de mil Bíblias, a R$ 70 por cada exemplar, segundo pessoas que participaram do evento. A edição foi feita pela Igreja Ministério Cristo para Todos, um ramo da Assembleia de Deus, que tem uma gráfica em Goiânia.

O pastor Gilmar Santos, que comanda a igreja, teve a presença anunciada no encontro como uma “autoridade”, sentando à mesa do palco, ao lado de Milton Ribeiro e do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte.

O ministro Milton Ribeiro aprovou logo após o encontro a construção de uma escola em Salinópolis. Ele firmou um termo de compromisso com a prefeitura no valor de R$ 5,8 milhões, dos quais empenhou, no final de dezembro, R$ 200 mil. Tanto o ministro quanto o prefeito não se pronunciaram sobre a distribuição das Bíblias.

