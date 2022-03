Microempreendedor Individual poderá ter Inscrição Estadual e emitir Nota Fiscal eletrônica

Por Basílio Machado - Basílio Machado 11

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) está possibitando a realização de inscrições estaduais para microempreendedor individual (MEI) do Espírito Santo. A inscrição não é obrigatória, mas, com ela, os microempreendedores poderão emitir a nota fiscal eletrônica. Atualmente, eles só podem ter CNPJ e fazer emissão de notas fiscais avulsas.

Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé, a mudança é um pedido dos empreendedores. “Sem a nota fiscal eletrônica os MEIs ficam muito restritos. Eles não podem vender para órgãos públicos, não podem participar de licitações, têm dificuldade para fazer vendas para e-commerce, grandes empresas e outros Estados”, disse Altoé.

A alteração na legislação está detalhada no decreto nº 5.108-R, publicado nessa terça-feira (22), no Diário Oficial do Estado. O auditor fiscal e gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Thiago Venâncio, destacou que os MEIs interessados em realizar a inscrição estadual podem fazer a solicitação pelo Simplifica-ES, clicando na opção “Inscrição no Estado” (aqui vai entrar o link).

“É importante destacar que a liberação da inscrição estadual será voltada para MEIs que tenham atividade econômica no comércio, indústria ou transporte. Ao fazer a solicitação pelo Simplifica-ES, o sistema vai identificar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do empreendedor e, automaticamente, validar ou recusar o pedido”, explicou Venâncio.

Quem tiver qualquer dúvida ou dificuldade para realizar o procedimento pode entrar em contato com as agências da Receita Estadual, ou mesmo pelo ‘Fale Conosco’ da Sefaz para concluir a inscrição estadual, garantiu o auditor fiscal e subgerente de Cadastro de Contribuintes, Wesley Baratela.

Números da Receita

Segundo dados da Receita Federal, o Espírito Santo conta com 346.307 microempreendedores individuais. Vila Velha é o município que concentra o maior número desses empreendedores: 54.384. O segundo lugar do ranking é ocupado por Serra que soma 53.748 MEI’s. Já a cidade de Cariacica conta com 34.954 MEI’s formalizados e Vitória 32.792.

Fonte Aderes

