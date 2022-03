Meteu o pé na jaca? Veja 7 dicas para curar a ressaca mais rápido

Com informações, Tua Saúde

Para curar a ressaca é importante ter uma alimentação leve durante o dia, aumentar a ingestão de líquidos e fazer uso de um remédio para ressaca, como o Engov, ou para dor de cabeça, como a Dipirona, por exemplo. Assim, é possível evitar que os sintomas de ressaca interfiram na rotina do dia.

Apesar de haver dicas para curar a ressaca, é sempre preferível evitar que a ressaca aconteça, sendo recomendado fazer uso moderado da bebida e intercalar a bebida alcoólica com um copo de água e fazer ingestão de alimentos.

Algumas dicas que ajudam a alivia os sintomas de ressaca mais rápido incluem:

Tomar 2 xícaras de café preto sem açúcar, porque o café reduz o inchaço dos vasos sanguíneos que causam a dor de cabeça e ajuda o fígado a metabolizar suas toxinas; Tomar 1 remédio para ressaca como o Engov, por exemplo, que ajuda a diminuir os sintomas da ressaca como dor de cabeça e enjoos. Saiba quais os melhores remédios de farmácia para curar os sintomas da ressaca. Beber bastante água, porque o álcool causa desidratação, por isso deve-se beber vários copos de água ao longo do dia; Beber um suco de frutas natural, porque estes sucos possuem um tipo de açúcar chamado frutose que ajuda o corpo a queimar o álcool mais depressa. Um copo grande de suco de laranja ou tomate ajuda também a acelerar a remoção de álcool do organismo; Comer biscoitos de mel, porque o mel também possui uma forma concentrada de frutose, que ajuda a eliminar o álcool do organismo; Tomar uma sopa de legumes, que ajuda a repor o sal e o potássio que o corpo perdeu durante o consumo de álcool, combatendo a ressaca; Intercalar um copo de água entre cada bebida alcoólica e beber água antes de ir dormir, e ao acordar tomar uma xícara de café bem forte, sem açúcar.

Os alimentos que podem melhorar o mal-estar são a maçã, melão, pêssego, uva, tangerina, limão, pepino, tomate, alho, cebola e gengibre.

Outra dica importante é descansar sempre que possível adotando uma alimentação leve, pois assim o corpo consegue se recuperar mais rapidamente eliminando as toxinas produzidas no fígado devido ao consumo exagerado de bebidas alcoólicas. Saiba o que mais pode fazer nesse vídeo:

Por que acontece a ressaca

A ressaca é causada pelo consumo de bebidas alcoólicas em exagero. O álcool para ser eliminado pelo organismo, tem que ser transformado, no fígado, em ácido acético, e para isso tem que ser transformado primeiro em acetaldeído que é ainda mais tóxico que o álcool. Como o fígado demora muito tempo a fazer esta transformação, o álcool e o acetaldeído continuam a circular no organismo até serem transformados em ácido acético.

O acetaldeído é uma substância tóxica que se deposita em vários órgãos do corpo, exercendo toxicidade e provocando assim os sintomas da ressaca. Além disso, durante o metabolismo de um excesso de álcool, o corpo não libera açúcar no sangue em situações de jejum com tanta eficiência, podendo por isso causar hipoglicemia. O álcool também faz com que seja eliminada mais água, podendo causar também desidratação.

Como beber sem ficar de ressaca

Para prevenir a ressaca o mais recomendado é não beber exageradamente, mas também se pode tomar 1 colher de azeite de oliva extra virgem algumas horas antes do consumo das bebidas e sempre intercalar 1 copo de bebida alcoólica com 1 copo de água. Outras dicas são:

Nunca beber de estômago vazio e sempre beber 1 copo de água ou de suco de fruta natural entre cada dose de bebida alcoólica; Tomar 1 g de carvão vegetal ativado antes de consumir as bebidas alcoólicas; Comer algo com gordura, como um pedaço de queijo amarelo, por exemplo, entre cada copo de bebida.

Assim, evita-se a desidratação e a hipoglicemia e o corpo tem mais tempo para metabolizar o etanol, diminuindo o risco da ressaca.