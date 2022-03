Março Lilás: Cachoeiro oferece 3.200 vagas para exame preventivo nas UBS

Mobilizadas para a campanha Março Lilás, as unidades básicas de saúde (UBS) de Cachoeiro estão intensificando a realização do exame preventivo do colo do útero, que possibilita a detecção de câncer nessa região, um dos mais letais para as mulheres. Serão oferecidas 3.200 vagas para o procedimento neste mês.

Para ter acesso ao exame, basta que a mulher procure a UBS mais próxima de casa, com documentos de identificação e cartão do SUS, para agendamento da coleta de material para análise e instruções sobre o procedimento.

O preventivo deve ser feito periodicamente por toda mulher que tem ou já teve vida sexual, principalmente, as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame tem que ser realizado anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, pode passar a ser feito a cada três anos.

“Esse exame é a principal estratégia para identificar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. E esse diagnóstico precoce é fundamental para reduzir a mortalidade por câncer do colo do útero. Por isso, pedimos às mulheres que não deixem de fazer regularmente esse exame, que é oferecido pelas unidades durante todo o ano”, frisa o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Dia D do Março Lilás

No dia 19 de março, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizará o Dia D do Março Lilás em Cachoeiro. Das 7h às 12h, as unidades de saúde oferecerão 640 vagas para coleta de material para o preventivo.

“Nossas equipes estão empenhadas, também, nas ações de conscientização das mulheres em relação a muitos outros cuidados que elas precisam ter para prevenirem doenças e terem uma vida mais saudável”, afirma Wingler.