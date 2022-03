Marcelo Santos se reúne com prefeito de Guaçuí e anuncia investimentos em infraestrutura

Por Redação - Redação 33

O deputado estadual Marcelo Santos esteve nesta quinta-feira (3), em Guaçuí para reforçar o apoio aos moradores das regiões Sul e Caparaó do Estado. Ao lado do prefeito Marcos Jauhar e de lideranças da região, o parlamentar visitou Associações e participou de reuniões com o intuito de alinhar e acompanhar demandas importantes para o desenvolvimento da cidade.

“Me reuni com lideranças de diversos segmentos do município, como pastores, empresários, secretários da administração municipal, vereadores e lideranças locais, falando do nosso trabalho em prol de Guaçuí e recebendo suas demandas para trabalharmos junto ao Governo do Estado e liberar esses investimentos. São recursos em infraestrutura, na área social e em diversos outros setores que farão com que a cidade possa crescer e se desenvolver”, ressaltou o parlamentar.

No início da manhã, ao lado do prefeito e do vereador Zé Ruim, o deputado participou de uma reunião com representantes da Cooperativa de Transportes da Região Sul (Coopersules), em que foram solicitadas melhorias na infraestrutura urbana, com o intuito de proporcionar segurança viária de transportes e passageiros.

Seguindo com a agenda do dia, o parlamentar visitou a Associação de Produtores de Flores e Plantas Ornamentais da Região Sul e Caparaó do Espírito Santo (Sulcaflor), um importante setor que reúne produtores de sete municípios e que gera emprego e oportunidades para a agricultura familiar.

“Na sede da prefeitura, me reuni com a equipe do Executivo municipal para fazermos um acompanhamento das demandas que já trouxemos para Guaçuí, como o recapeamento do Vale do Sol, além de recursos para o desassoreamento de córregos que cortam a cidade, construção de pontes e compras de máquinas e equipamentos. Também já garantimos emenda para a Associação de Catadores de Recicláveis de Guaçuí (Asguamar), para que o município seja referência no cuidado com o meio ambiente”, comentou o deputado e presidente da Comissão de Infraestrutura (CoinfraES).

Marcelo Santos anuncia investimentos

Na parte da tarde, o parlamentar anunciou investimentos em áreas como infraestrutura que estão sendo feitos, em parceria com o Governo do Estado, na cidade.

“O Guaçuí Atlético Clube faz um trabalho muito bacana, com mais de 300 crianças do município e que, através do esporte, ajuda a formar cidadãos responsáveis. Fiz questão de visitá-los e reforçar nosso apoio à instituição”, comentou o parlamentar.

De olho na saúde da região, Marcelo Santos esteve na Santa Casa de Guaçuí, onde lembrou do trabalho que vem desenvolvendo com entidades filantrópicas, como Santa Casa, Apaes e Pestalozzi. “É gratificante poder ver o nosso trabalho tão bem aproveitado nessas obras”, expôs o vice-presidente da Assembleia Legislativa.

“No ano passado já conquistamos recursos para compra de equipamentos e medicamentos e seguiremos contribuindo para que a Santa Casa permaneça oferecendo atendimento digno para toda a região Sul do Espírito Santo”, complementou.

Nesta sexta-feira (4), o deputado Marcelo Santos segue com agendas na região Sul, visitando Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante.

