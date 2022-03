Mais 33 mil pacotes de café irregular são apreendidos na Grande Vitória

Por Redação - Redação 73

Advertisement

Advertisement

Na manhã desta quinta-feira (10), mais de 33 mil unidades de café de três novas marcas foram apreendidas durante uma operação conjunta da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, em supermercados da Grande Vitória. Essa é mais uma uma etapa da operação para combater a fraude no comércio de café.

Continua depois da publicidade

Foram apreendidas as marcas: Café Pedigo, Café Cachoeirinha e Café Pelé. No Café Pelé foram encontradas irregularidades em seis lotes. O problema do produto é umidade, o permitido no café torrado e moído é 5% e nos lotes apreendidos esse percentual ultrapassa esse montante.

Esses produtos irregulares induzem o consumidor a erro por misturar alta quantidade de cascas e paus; por estarem fora de padrões mínimos de qualidade, com alto teor de umidade, o que diminui a qualidade do produto; ou, ainda, por ausência de regras básicas de rotulagem, como indicação de lote, conforme laudos expedidos pelo Laboratório Central (LACEN).

“Desde o início do ano estamos trabalhando em parceria com a delegacia do consumidor na retirada desses cafés de qualidade do mercado. Em janeiro fizemos duas operações e apreendemos 40 mil unidades de café de outras 03 marcas. Uma das marcas apreendida tem mais de 20% de casca e pau misturados ao café. Esses produtos trazem prejuízo para o consumidor e ainda impactam negativamente o setor de café uma vez que tiram o espaço de comercialização do produtor capixaba, que produz café de alta qualidade”, declarou a deputada Janete de Sá, presidente da Comissão de Agricultura.

Continua depois da publicidade

A ação, comandada pelo delegado Eduardo Passamani, fiscalizou três estabelecimentos comerciais em Vila Velha, Cariacica e Guarapari.

O material apreendido ficou em um depósito dos supermercados fiscalizados. As empresas produtoras serão investigadas por crime contra relação de consumo.

O consumidor que comprou algum desses produtos deve procurar o estabelecimento comercial para troca ou ressarcimento.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].