LBV investe em ações para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade

Diante de tantos desafios, a Legião da Boa Vontade (LBV) inicia mais uma importante mobilização social em apoio à educação brasileira. Intitulada “LBV — Educação: Futuro no Presente!”. A iniciativa visa angariar doações e entregar no começo do ano letivo 20 mil kits de material pedagógico para crianças, adolescentes e jovens atendidos pela Instituição e também por organizações parceiras no país.

Os impactos da pandemia do novo coronavírus são cada vez mais sentidos na área da Educação. Trata-se de uma situação de emergência educacional mundial. Segundo um estudo realizado pelo Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos, não têm acesso ao ensino no Brasil.

A pesquisa revela a estreita relação entre pobreza e exclusão escolar. Aproximadamente 90,1% dos estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social foram os mais afetados pela evasão escolar.

Para a LBV, investir na educação é eficaz combate à pobreza. Com o intuito de romper o ciclo de escassez, a organização apoia as famílias ajudando-as a minimizar riscos, reduzir os custos no orçamento, promovendo assim o incentivo à escolarização e a continuidade dos estudos do público atendido, em épocas do ano em que há um aumento de gastos com o material escolar.

A entrega dos kits ocorre sempre no princípio do ano letivo, de fevereiro a março. Ainda nesse período do ano, a Instituição doa conjuntos completos de uniformes a milhares de crianças, adolescentes e jovens que participam de suas atividades. Apesar da pandemia da Covid-19 continuar e mediante todos os protocolos sanitários dos órgãos de saúde, a LBV vem retornando gradativamente o atendimento presencial em suas unidades socioeducacionais.

A LBV conta com a solidariedade do povo brasileiro para arrecadar as doações. Para contribuir com a campanha, acesse o site www.lbv.org ou ligue 0800 055 50 99. Outras informações podem ser obtidas acessando o perfil @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

