Jovem mata primo a tiros por causa de dívida em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1320

Advertisement

Advertisement

Um rapaz foi morto a tiros pelo primo, na tarde deste sábado (5), em Cachoeiro de Itapemirim. Josefh Santos Ramos foi atingido por quatro tiros, por volta das 14h30, em sua casa. O crime ocorreu no bairro Coramara.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Polícia Militar, familiares dos jovens contaram que Josefh havia comprado uma moto financiada no nome do primo. Há 15 dias, ele estava devendo uma prestação e esse teria sido o motivo do assassinato.

Ainda segundo os parentes, na última semana o suspeito de ter atirado ameaçou Josefh, dizendo que ele deveria pagar a dívida ou “resolveria de outra forma”. Neste sábado, o jovem foi à casa de Josefh para receber o valor da parcela. Os dois discutiram e o rapaz atirou contra o primo, acertando dois tiros no braço e dois no tórax da vítima.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. No entanto, morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O suspeito do crime fugiu levando a moto de Josefh.

Continua depois da publicidade

Policiais militares fizeram buscas no bairro Coramara e, também, em Córrego dos Monos, onde o atirador reside, mas ele não foi localizado. O corpo do jovem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Informações que ajudem no trabalho da polícia podem ser divulgadas por meio do 181 e não é preciso se identificar.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].