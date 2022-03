Iúna conta com 895 imóveis aptos para regularização fundiária

Por Marcos Freire - Marcos Freire 17

A Prefeitura de Iúna está investindo no processo de regularização fundiária em sua área urbana. Coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças, o objetivo do Programa Regulariza Iúna é garantir o direito à propriedade, assim como segurança jurídica e dignidade humana aos ocupantes de imóveis.

Conforme informações do município, Iúna já conta com 895 matrículas abertas para a regularização. São 555 no bairro Quilombo e outros 340 no Guanabara aptos a serem regularizados, apenas aguardando os responsáveis darem início ao processo. Ao final, os títulos de Regularização Fundiária, entregues aos proprietários, serão encaminhados ao cartório de registro de imóveis para aprovação e emissão das matriculas dos terrenos.

Como explica a subsecretária da pasta, Andreia Florindo de Almeida Oliveira, o cidadão que realiza a regularização deixa de ter a posse e passa a ser proprietário do imóvel. “Sem essa ação do município, essas pessoas teriam dificuldade em obter a propriedade do seu imóvel”, destaca.

Para ter informações e saber como fazer a regularização, a pessoa deve procurar a sede da Prefeitura de Iúna, no setor de Regularização Fundiária. O horário de atendimento vai de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 horas e de 13 às 18 horas.

A Regularização Fundiária é um procedimento administrativo que confere direito de propriedade aos cidadãos que residem em áreas consolidadas de forma informal, ou seja, sem registro do imóvel no cartório, localizadas na zona urbana da cidade. Com isso, além de se tornar proprietário de fato, o cidadão passa a ter a possibilidade, entre outros benefícios, de conseguir financiamentos para reforma ou construção no imóvel. Isso acaba também trazendo resultados para a economia local, com geração de empregos na área de construção civil, principalmente.

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Iúna

