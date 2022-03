Itapemirim terá “Dia D” de vacinação contra Covid-19 em dez unidades de saúde

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

Na próxima sexta-feira (1) e também no sábado (2), a Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar um mutirão de vacinação contra Covid-19 destinada ao público infantil e idosos. No segundo dia, o foco principal será a imunização de crianças.

Continua depois da publicidade

Na sexta-feira (1), de 8h as 16h, cinco unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) vão intensificar a vacinação contra Covid-19 em crianças, a partir dos 5 anos de idade, e também em idosos, com as doses de reforço.

Entre as unidades de saúde disponibilizadas para a campanha de vacinação, na sexta-feira (1), estão as localizadas em Campo Acima, Garrafão e no Centro (Vila de Itapemirim) na ESF de Maria da Penha, além das unidades de Itaipava e Itaoca.

Já no sábado (2), de 8h as 12h, a vacinação será ampliada para 10 unidades de saúde, sendo acrescentadas as ESF de Graúna, Luanda, Gomes, Retiro e Joacima. Mas o foco principal do dia será a imunização do público infantil.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].