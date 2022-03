Itapemirim: show com estrelas do gospel levou multidão ao campo do Garrafão

Por Basílio Machado - Basílio Machado 26

Em Itapemirim, um show com as estrelas gospel Fernandinho e Aline Barros, na noite do último sábado (12), levou uma verdadeira multidão ao campo de futebol de Garrafão. Durante mais de 4 horas, invadindo a madrugada do domingo (13), os artistas cantaram músicas atuais e conhecidas do grande público.

Com uma apresentação marcada por um repertório formado com músicas mescladas entre antigas, sucessos e composições do último álbum, Fernandinho foi o primeiro a subir no palco após a abertura do evento feita pelas bandas regionais.

Ao cantar um dos seus grandes sucessos, o Galileu, o público se rendeu de vez e acompanhou em uma única voz o cantor gospel. Pai de Multidões, A Alegria do Senhor, e Deus Tem o Melhor pra Mim fizeram parte do repertório das apresentações do artista.

Depois, foi a vez de Aline Barros subir ao palco no “I Canta Itapemirim” e emocionar o público presente com hinos de adoração. Sonda-me, Manancial, Rei Meu, Homenzinho Torto e Aleluia foram algumas das canções executadas pela estrela gospel.

Após uma oração, o prefeito de Itapemirim, Thiago Lopes, que acompanhou todo o evento, fez questão de deixar uma mensagem de esperança e fé ao público formado por caravanas de várias igrejas vindas de outras localidades e também dos municípios vizinhos, como Anchieta, Marataízes e Guarapari.

Para o secretário municipal de Turismo, Wilson Viana, o show gospel vai entrar para o calendário de eventos de Itapemirim. “Foi um sucesso total”, destacou. “Já ficou na história, além de realizar o sonho de muita gente”, reagiu o presidente da Associação de Moradores de Garrafão, Andélique Ferreira, mais conhecido como Deck.

A Associação de Moradores foi a responsável pela realização do evento, que teve todo o apoio a Prefeitura Municipal de Itapemirim. As equipes da área de saúde, serviços municipais e da Guarda Municipal ficaram de prontidão durante toda a realização do evento.

