Itapemirim abre processo seletivo para contratação de médico generalista

A Prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu nesta segunda-feira (21) um processo seletivo para contratação de médico generalista. As inscrições para concorrer ao cargo podem ser feitas somente por meio eletrônico até as 23h59min da próxima quarta-feira (23) pelo site http://selecao.itapemirim.es.gov.br/.

São 3 vagas disponíveis para contratação temporária imediata e também para formação de cadastro de reserva. Os candidatos interessados estão isentos do pagamento de taxa para inscrição no processo seletivo.

Entre os requisitos básicos para concorrer ao cargo estão a exigência de ser brasileiro, estar quite com a Justiça Eleitoral e também com as obrigações militares, quando o candidato for do sexo masculino, além de possuir 18 anos de idade completos no ato da contratação.

Também será necessário estar em situação regular junto a Secretaria da Receita Federal e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); não possuir registro de antecedentes criminais; além de outras qualificações requeridas no processo seletivo para o exercício do cargo ou função.

O Edital 004/2022 com as normas e etapas do processo seletivo está disponível no site http://selecao.itapemirim.es.gov.br/. É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as publicações oficiais e os prazos referentes ao certame.

