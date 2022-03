Irmãs são mortas com golpes de facão ao tentarem defender a mãe: padrasto é apontado como autor do crime

Por Redação - Redação 228

Duas irmãs foram mortas com golpes de facão ao tentarem defender a mãe, em Alto São Sebastião, no interior do município de Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. O crime aconteceu nesse domingo (20).

Angélica Oto Hammer, de 23 anos, e Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, foram atingidas e não resistiram aos ferimentos. O padrasto das meninas foi apontado como autor do crime.

Segundo informações da polícia, após uma discussão entre o casal, o homem esfaqueou a esposa. As filhas na tentativa de socorrer a mãe, também foram feridas.

Angélica acabou falecendo no local, já Fernanda e a mãe foram socorridas e levadas ao hospital. Entretanto, devido à gravidade dos ferimentos, a adolescente faleceu na tarde desta segunda-feira (21). A mãe das meninas continua internada em estado grave.

A Polícia Civil segue a procura do acusado que ainda não foi encontrado.

