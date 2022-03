Instagram volta com feed em ordem cronológica. Saiba como ativar!

Por Redação - Redação 17

Advertisement

Advertisement

O Instagram ganhou um novo recurso que permite definir a ordem com que as postagens serão exibidas no feed. É possível manter a configuração atual, que é definida pelo algoritmo da plataforma, ou mudar para ordem cronológica reversa, em que os mais recentes aparecem primeiro.

Continua depois da publicidade

O recurso começou a ser liberado nesta quarta-feira (23). A novidade chegará para todos os usuários de forma gradual. Para mudar a ordem com que as postagens são exibidas no feed, será preciso tocar sobre o logotipo do Instagram no aplicativo e escolher uma das opções disponíveis:

Página Inicial: o feed no modelo atual, em que o algoritmo do Instagram ordena posts a partir do que acredita que atrairá mais interesse e inclui recomendações de contas que os usuários não seguem;

Seguindo: o feed em ordem cronológica apenas com as contas que os usuários seguem, e sem recomendações da rede social;

Favoritos: opção em ordem cronológica com lista feita por usuários com alguns perfis, como os de parentes e amigos próximos.

A opção que usa os algoritmos do Instagram seguirá como padrão e ficará ativada sempre que o feed da rede social for aberto. A mudança no Instagram atende, ao menos parcialmente, a um pedido antigo de usuários que preferem ver postagens em ordem cronológica reversa – que era usada nos primórdios do app.

A plataforma também liberou o feed de “Favoritos”, que mostra uma lista com contas que os usuários mais gostam. Segundo a rede social, será possível adicionar até 50 perfis na lista de favoritos. As pessoas não serão notificadas quando forem adicionadas ou removidas desse grupo.

Continua depois da publicidade

Em comunicado, o Instagram afirmou que quer que seus usuários tenham um controle significativo sobre sua experiência no app: “Cada um usa o Instagram de maneira diferente e esperamos que essas opções possam ajudar as pessoas a decidirem o que funciona melhor para elas”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].