Inscrições para o show “Elas Cantam Roberto” em Cachoeiro são prorrogadas até domingo

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro prorrogou, até o próximo domingo (3), as inscrições para edital de seleção de cantoras que desejam se apresentar no show “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro”.

Marcada para o próximo dia 16 de abril, às 18h, na Praça de Fátima, Centro, a apresentação musical será uma das principais atrações do Aniversário do Rei, programação para o mês de abril, em comemoração aos 81 anos do cantor cachoeirense Roberto Carlos.

Serão selecionadas sete artistas, em acordo com os critérios previstos no edital que rege o concurso, disponível na página www.cachoeiro.es.gov.br/editais. Para a classificação, serão analisados quesitos como o potencial de realização da proposta pela proponente e o portfólio da artista.

Cada cantora poderá somar até 60 pontos e serão consideradas aquelas que atingirem nota maior do que sete. Ao final, as sete melhores pontuadas poderão participar do show, que oferecerá cachê de R$ 600. O resultado será divulgado no site da prefeitura www.cachoeiro.es.gov.br e no Diário Oficial do Município.

