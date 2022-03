Inscrições abertas para curso gratuito de criação de camarão marinho em Piúma

Por Redação - Redação 12

O curso “Inovações na criação de camarão marinho em sistemas intensivos: da teoria à prática” está com inscrições abertas até esta sexta-feira (25). As inscrições podem ser feitas pelo Google Forms, restando 20 vagas destinadas aos produtores rurais e técnicos. O curso é gratuito e vai acontecer nos dias 12 e 13 de abril.

A parte teórica do curso vai ser ministrada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Campus Piúma, e a parte prática na Fazenda Aquamar, também localizada em Piúma.

Dentro da temática de sistemas de bioflocos, serão abordados os temas de nitrificação, parâmetros de qualidade de água, estruturas de cultivo e sistema de aeração. Na capacitação, serão tratados os manejos: alimentar, biossegurança e de fertilização. Também serão discutidos os aspectos econômicos da cultura e considerações para a implementação de um empreendimento de carcinicultura-marinha.

Como criar o camarão marinho

O curso é realizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em parceria com o Ifes Campus Piúma, e a Prefeitura de Piúma. A capacitação faz parte do projeto “Aquicultura Sustentável ES”, coordenado pela extensionista do Incaper, Lucimary Ferri. “Estamos realizando esse curso com o objetivo de capacitar produtores rurais, técnicos do Incaper e demais interessados no sistema intensivo de cultivo de camarão marinho, em tecnologia de bioflocos”, disse Ferri.

Data: 12 e 13 de abril.

Local: Piúma – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes (teoria) e Fazenda Aquamar (prática).

Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-hyyPiU9OYIkKS-70nd4Wgllb4VOANLItzZUnw7RKQQqOKQ/viewform

Contato: [email protected]

