Inscrições abertas para 600 vagas em cursos de pós-graduação do Sistema UniversidadES

Por Redação - Redação 7

Estão abertas as inscrições para 600 vagas em cursos de pós-graduação do Sistema Universidade do Espírito Santo, a UniversidadES. As oportunidades estão divididas em dois editais, lançados pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), integrando as ações da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

Os cursos ofertados são de pós-graduação Lato Sensu em “Gestão Pública”; “Educação: Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental” e “Educação em Direitos Humanos”. A UnAC vai funcionar em formato híbrido, por meio do Ensino a Distância (EaD) e da utilização dos polos de apoio presenciais.

“Essa é uma notícia muito boa! O primeiro edital da nossa Universidade Estadual foi publicado com a abertura de 600 vagas em três cursos de pós-graduação. Como temos um curso de Direitos Humanos, teremos ainda a reserva de vagas para profissionais que atuam na Secretaria da Justiça (Sejus) e no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O sistema UniversidadES permite que tenhamos ainda mais ações na área da educação, que é um pilar de nosso governo e algo fundamental para o desenvolvimento do Espírito Santo”, afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande.

De acordo com o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, estas são apenas as primeiras de muitas vagas que serão ofertadas pela UniversidadES. “O Sistema UniversidadES é uma iniciativa do nosso governador que, certamente, será valiosa para milhares de capixabas que sonham em estudar e que precisam apenas da oportunidade. Estamos lançando agora as primeiras 600 vagas de pós-graduação da UnAC, e, no segundo semestre, serão cerca de 500 novas vagas, entre graduação e pós”, ressaltou.

“A educação abre portas, traz dignidade, melhora a qualidade de vida e reflete também no mercado de trabalho, que passa a contar com profissionais especializados e com expertise. Isto é o que as empresas de vários segmentos precisam e buscam. Tudo isso se soma às ações do Governo do Estado em atrair investimentos, ter mão de obra qualificada e gerar emprego e renda para os capixabas”, acrescentou Hoffmann.

A oferta conduzida pela Ufes é destinada ao curso de especialização (pós-graduação lato sensu) em “Educação em Direitos Humanos”, com 280 vagas distribuídas por sete polos municipais de apoio presencial da UnAC. Os polos estão localizados em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Domingos Martins, Linhares, Pinheiros e Vila Velha, sendo 40 vagas para cada polo. O curso tem carga horária de 375 horas.

As inscrições seguem até o dia 28 de março, diretamente pelo link (Edital Nº 004/2022).

A seleção será realizada em duas etapas: a primeira, com uma prova objetiva, a ser aplicada no dia 02 de abril; e, a segunda, por meio da prova de títulos. Podem participar pessoas com diploma de curso superior em Ciências Sociais Aplicadas: Direito, Comunicação e Serviço Social; Ciências Humanas: Educação, Ciências Sociais, Filosofia, História, Sociologia, Antropologia, Psicologia; Ensino; e Ciências Militares.

No caso deste edital, haverá reserva de vagas destinadas a profissionais da Secretaria da Justiça (Sejus), do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) e voluntários que atuam em entidades de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos Humanos ou Educador Social, conforme detalhado no edital em questão.

Já as inscrições para as 320 vagas ofertadas pelo Ifes (Edital 011/2022) também podem ser feitas até o dia 28 de março, diretamente pelo link.

São 200 vagas para o curso de pós-graduação Lato Sensu em “Gestão Pública”, cujos polos estão localizados em Afonso Cláudio, Alegre, Montanha, Nova Venécia e Santa Leopoldina. Além das 120 vagas no curso de pós-graduação Lato Sensu em “Educação: Metodologias e Práticas para o Ensino Fundamental”, distribuídas por três polos localizados em Santa Teresa, Vargem Alta e Vitória. Ambos os cursos têm carga horária de 420 horas e cada polo recebe um total de 40 vagas.

Para o curso de “Gestão Pública”, poderão participar candidatos que têm diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Para a pós-graduação em Educação, é necessário ter diploma de licenciatura em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo MEC, ou de bacharelado em qualquer área do conhecimento, devidamente reconhecido pelo MEC, além de experiência comprovada de, no mínimo, seis meses em docência no Ensino Fundamental.

No caso da seleção realizada pelo Ifes, o modelo de avaliação adotado baseia-se no “Histórico Profissional e Acadêmico” do candidato, que deverá realizar autodeclaração de notas e comprovação da mesma via da documentação; avaliação da validade dos documentos e eventual apresentação e comprovação dos documentos originais no ato da matrícula. A prova de títulos será realizada em seleção de etapa única e classificatória. O resultado final da seleção do Ifes e o início do período de matrículas serão divulgados no dia 19 de abril. As aulas terão início em 25 de abril.

Todas as informações e links para acesso aos editais e inscrições estão disponíveis no site da UniversidadES: www.universidades.es.gov.br. Os requisitos detalhados, critérios de pontuação, além do cronograma de cada oferta, devem ser consultados nos respectivos editais.

UniversidadES

O Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), foi instituído pelo Decreto Nº 5.009-R, de 11 de novembro de 2021. O sistema reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis Técnico e Superior, além da pesquisa, extensão e inovação. Os cursos são nas áreas STEAM – do inglês: Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Mathematics (Matemática) – motores econômicos para a indústria 4.0 e os desafios do futuro.

Além da estruturação de um sistema estadual integrado de Ensino Superior e Profissionalizante, com a oferta gratuita de formação e capacitação aos cidadãos do Estado do Espírito Santo, a UniversidadES traz ainda novas vagas de graduação e pós-graduação para os capixabas, por meio da criação da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

O programa visa ainda a gerar oportunidades de emprego e renda para os capixabas, por meio de três eixos: a oferta de Ensino Superior de graduação e pós-graduação; oferta de Ensino Técnico, profissional, educação financeira e empreendedora; e o investimento em pesquisa, extensão e inovação. O Sistema UniversidadES foi desenhado de modo a colaborar e dar suporte na estratégia de cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação (em especial as metas número 6, 11, 12, 13 e 16).

