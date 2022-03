Incaper prevê dia frio e tempo instável nesta quarta-feira (23) no Espírito Santo

Por Redação - Redação 8

Nesta quarta-feira (23) – Dia Mundial da Meteorologia – o tempo segue instável e o sol aparece entre algumas nuvens, no Espírito Santo. As demais áreas do Estado têm pequena chance de chuva fraca em alguns momentos do dia. As temperaturas seguem amenas em todas as regiões. As informações são do Incaper.

Na Grande Vitória, variação de chuva e pequena chance de chuva fraca em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, variação de chuva e pequena chance de chuva fraca em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, variação de chuva e pequena chance de chuva fraca em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Nordeste, sol entre algumas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

