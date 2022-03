Idaf doa madeira de lei para Fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro

Por Redação - Redação 29

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) fez uma doação de 10 metros cúbicos de madeira de lei, para a Fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro.

Segundo o gestor da Fazenda, Sérgio Mariano, o material será utilizado na reforma do barracão e também no telhado da Santa Casa.

“Se a gente fosse comprar esse material, teríamos que gastar até R$ 70 mil. É um dinheiro que estamos economizando graças a essa doação”, disse.

Parceria entre Idaf e Santa Casa

Essa não é a primeira vez que o instituto realiza uma parceria com a Santa Casa. No fim do ano passado, o órgão intermediou com a Associação de Aves Poedeiras do Espírito Santo (AVES), a doação de mil aves.

Os animais vão ajudar a garantir a autossuficiência na produção de ovos que são distribuídos para o hospital e o Lar Idosos Adelson Rebello Moreira.

