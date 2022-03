Homem sai do Rio de Janeiro transportando drogas e é preso pela Polícia Militar na rodoviária de Cachoeiro

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 177

Advertisement

Advertisement

Um homem foi preso na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Gilberto Machado, após transportar drogas em um ônibus interestadual.

Continua depois da publicidade

Segundo informações da Polícia Militar, na tarde dessa quarta-feira (16), o serviço de inteligência do 9° Batalhão avisou sobre um indivíduo que teria deixado a cidade do Rio de Janeiro com destino ao município de Cachoeiro de Itapemirim, com drogas escondidas.

Policiais então se deslocaram até a rodoviária. O suspeito foi abordado e após revista, localizaram 1,5 kg de maconha, cinco litros de loló, uma porção de skank, uma porção de substância similar a maconha e R$ 1.567 em dinheiro.

Ele foi detido e encaminhado, junto com os materiais apreendidos, para à Delegacia de Cachoeiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].