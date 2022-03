Homem morre após capotar com trator em Muqui

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 371

Advertisement

Advertisement

Um trabalhador de 47 anos morreu nesta quarta-feira (16) depois de sofrer um acidente, em Bom Viver, interior de Muqui. Ele dirigia um trator e fazia a limpeza de um terreno íngreme, quando o veículo capotou.

Continua depois da publicidade

De acordo com a Polícia Militar, Nilson de Souza Mendes ainda chegou a conversar com policiais militares e explicou como o acidente ocorreu, mas morreu pouco depois de ser socorrido.

Segundo o trabalhador, ele subia a ladeira quando as rodas começaram a perder tração, fazendo com que o trator deslizasse. Assim que o veículo começou a descer, ele se livrou do cinto de segurança e chegou a pular da máquina agrícola, mas acabou se ferindo com gravidade.

Continua depois da publicidade

O caso foi registrado, inicialmente, como acidente de trabalho e será apurado pela Polícia Civil. O corpo de Nilson foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].