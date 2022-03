Homem é agredido pela esposa após sugerir dar nome ao filho de “Gabriel De Arrascaeta”

Por Redação - Redação 41

Um homem, de 21 anos, foi agredido pela esposa depois de sugerir homenagear dois ídolos do Flamengo. A agressão ocorreu depois que ele sugeriu dar o nome de “Gabriel De Arrascseta” ao filho. A Polícia Militar de Juiz de Fora, em Minas Gerais, precisou ser acionada.

Em conversa com os policiais que atenderam ao chamado, a vítima contou que levou um golpe com um copo na cabeça após sugerir batizar o filho com o nome, em homenagem ao atacante Gabigol e ao meia Giorgian De Arrascaeta, ambos do Flamengo.

O homem, que informou aos policiais que a companheira estava grávida, se deslocou a um hospital particular e não quis registrar o Boletim de Ocorrência contra a autora.

O Flamengo de Gabigol e Arrascaeta volta a campo apenas na quinta-feira da próxima semana, dia 31 de março, para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra Fluminense ou Botafogo. O Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0 no Nilton Santos e está em vantagem.

