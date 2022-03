Habilitação gratuita: inscrições para CNH Social 2022 terminam nesta sexta-feira (1º)

Por Redação - Redação 40

Termina nesta sexta-feira (1º), às 23h59, o período de inscrições do programa CNH Social 2022. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) orienta que os interessados em participar da seleção para conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adicionar ou mudar a categoria, de forma totalmente gratuita, devem se inscrever exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

Este ano, o Governo do Estado, por meio do Detran|ES, está disponibilizando 10 mil vagas para pessoas de baixa renda. Entre 2019 e 2021, o programa disponibilizou 20 mil carteiras de motorista. Portanto, o Governo vai fazer uma entrega na ordem de 30 mil CNHs para pessoas que não teriam condições de custeá-las.

O resultado com os nomes dos selecionados na edição de 2022 será divulgado na próxima segunda-feira (04), às 12 horas, no site www.detran.es.gov.br, com os prazos das três fases de matrícula dos selecionados em ordem de classificação.

Os candidatos que não forem selecionados nesta lista terão ainda uma nova oportunidade de serem contemplados na chamada única de suplentes, que será divulgada no dia 27 de outubro de 2022, a partir de 12 horas, no site do Detran|ES. A lista de suplentes tem o objetivo de preencher as vagas remanescentes, após a desclassificação dos candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

Inscrições

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br, na aba “CNH Social”, à esquerda, ou clicando no banner do programa na capa, e inserir as informações pessoais solicitadas. O período de inscrição no programa vai até as 23h59 desta sexta-feira (1º). Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico.

Como requisitos para inscrição, é necessário que o interessado esteja com cadastro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 12 de fevereiro de 2022. O cidadão também deve ter mais de 18 anos completos no momento da inscrição, residir no Espírito Santo, ter renda familiar de até dois salários mínimos e não estar judicialmente impedido de ter a CNH. Serão reservadas ainda 5% das inscrições para as pessoas com deficiência (PCDs).

O candidato deve selecionar a categoria desejada, entre as seguintes opções: Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem quer tirar a primeira carteira de motorista. Quem já tem carteira de motorista, poderá selecionar Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.

