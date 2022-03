Grupo Gota, Pó e Poeira retoma circulação teatral neste sábado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 11

O Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, vai retomar seu projeto de Circulação Teatral nesta sábado (26). O grupo vai iniciar as atividades, em Jerônimo Monteiro, com o espetáculo de rua “A Saga Amarosa dos Amantes Píramo e Tisbe” e uma oficina de teatro. O trabalho faz parte da execução do projeto aprovado pelo edital 022/2020 da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Funcultura) de Circulação Teatral.

A apresentação vai acontecer na Praça Antônio Alves Duarte, no horário das 18 horas. Mas, nesta quinta-feira (24), será realizada uma oficina de Teatro de Rua, ministrada pelo diretor Carlos Ola e mais alguns integrantes do Grupo Teatral Gota. A oficina gratuita acontecerá das 14 às 17 horas, na Biblioteca Municipal Maria Geanquinto, no Espaço Cultural Prefeito João Brito Netto. O objetivo é orientar atores e não atores para a utilização dos recursos de corpo e voz para a rua.

Já o espetáculo de sábado conta a história de uma companhia de teatro que tem a incumbência de apresentar, para o rei e a rainha, uma peça que reúna amor e comédia. Por isso, encena um amor impossível entre Píramo e Tisbe, de famílias rivais, que combinam uma fuga para viver seu amor. O decorrer dos fatos, entretanto, resulta num mal entendido cômico.

A peça é um fragmento de “Sonho de uma noite de verão”. E representa uma paródia do próprio autor à sua obra mais conhecida, “Romeu e Julieta”, misturando-a à trágica lenda grega do mesmo nome.

Em cena, os atores mostram o dia a dia de uma companhia, repassando os ensaios com seus erros e acertos. Traz, ainda, a característica do “Gota Pó e Poeira” em manter uma interação com a plateia. Além de sua pesquisa musical em desenvolvimento.

No elenco, estão Neuza de Souza, Eliane Correia, Aline Saraiva, Rafaela Carvalho, Danielle Lino, Edmar da Silva, Matheus Soares, João Batista de Moraes, Kaio Serafim e Carlos Ola. Lucas Almeida é o contrarregra e a produção local fica com Bárbara Peres, da Academia de Letras de Marataízes. O texto é de Lúcio Marques. As próximas apresentações acontecerão em Afonso Cláudio e Colatina.

