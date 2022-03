Grupo Gota, Pó e Poeira abre temporada teatral em Guaçuí neste fim de semana

Por Redação - Redação 12

O Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira abre oficialmente sua temporada teatral com duas apresentações no próximo sábado (12) e domingo (13), no Teatro Municipal Fernando Torres, em Guaçuí, dentro do projeto denominado Trajetórias em homenagem aos quase 39 anos do Gota.

A mostra vai acontecer em outros períodos do ano, sempre trazendo espetáculos já consagrados do repertório da companhia guaçuiense.

Para começar 2022, o grupo traz de volta um de seus grandes sucessos. No sábado (12), o espetáculo ‘Bumba meu boi’, uma comédia popular em que o personagem Chico tem que conseguir a língua do boi mais bonito da região do Caparaó atendendo o desejo de sua mulher Catirina, grávida de seu primeiro filho.

Só que o boi em questão é propriedade de um coronel linha dura, patrão do próprio Chico. A comédia traz elementos da cultura do nordeste, porém adaptadas a fatos e personagens de Guaçuí e região. A apresentação acontece dia 12, às 20 horas, no Teatro Fernando Torres.

Já no domingo (13), às 16h, o Grupo Gota, Pó e Poeira apresenta um de seus mais novos espetáculos: “O casamento de dona Baratinha”, uma adaptação livre do conto infantil. Dona Baratinha vivia enfurnada nos cuidados da casa, nos afazeres domésticos, e na sua rotina de vida sempre sozinha, até que um belo dia, mexendo nas suas coisas antigas, acha algumas moedas de ouro e se torna rica e famosa.

A partir desta mudança de vida, muitos bichinhos aparecem para se casar com dona Baratinha, porém esperta, ela coloca algumas condições até encontrar o noivo ideal em meio a muitas confusões.

Os dois espetáculos contam com uma marca significante no grupo, o humor e a espontaneidade, agradando a qualquer público, por isso a classificação livre dos dois espetáculos. “Nossa intenção com a Mostra Trajetórias é trazer o teatro para perto do público novamente, e estreitar a lacuna deixada pela pandemia da Covid-19”, garante o diretor Carlos Ola.

