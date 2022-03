Governo lança primeiro Plano Estadual de Segurança Rural do Espírito Santo

Por Redação - Redação 31

O Governo do Espírito Santo quer coibir os crimes o interior do Estado e está colocando ações em práticas. Nesta quinta-feira (31), o governador do Estado, Renato Casagrande, lançou o Plano Estadual de Segurança Rural do Espírito Santo. Elaborado em conjunto com representantes da agricultura capixaba, o planejamento integra uma série de ações com objetivo de aumentar a proteção à população do campo.

É a primeira vez na história que o Estado contará com um planejamento estratégico de ações direcionadas especificamente para a segurança na área rural.

A maior novidade será a criação de uma Delegacia Especializada em Crimes Rurais na Polícia Civil, que contará com núcleos de investigação em todas as regiões do Espírito Santo. A criação do Plano Estadual de Segurança Rural está incluída no eixo policial do programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“Estamos apresentando um plano organizado, articulado com parte das ações que nós já temos. Muitos dos crimes que acontecem no campo são praticados por organizações criminosas. São poucos os casos que podem ser considerados isolados. Então colocamos um delegado em tempo integral com uma equipe de policiais em busca de informações e trocando informações com as delegacias da região”, afirmou o governador.

Casagrande destacou a realização da Operação Colheita como um exemplo positivo na área e que integra o Plano. “A operação é uma ação tranquilizadora na área rural. Somente no ano passado, foram mais de 20 mil visitas tranquilizadoras nos seis meses da Operação Colheita em 43 municípios. De 2019 até agora, o Estado investiu R$ 1,5 bilhão em novas viaturas e armamentos, além de tecnologia e infraestrutura. Isso amplia a nossa capacidade de resposta à criminalidade.”.

Governo terá estratégias conjuntas

A partir do lançamento do documento, as estratégias passam a ser conjuntas, envolvendo todos os órgãos que têm pertinência com a temática zona rural, sendo, além das instituições policiais que integram a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), a Vigilância Sanitária do Estado, a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), além do poder público municipal.

Durante o evento de lançamento do Governo, realizado no Palácio Anchieta, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, apresentou os principais pontos do planejamento, ressaltando a integração entre todos os órgãos participantes na elaboração das ações, com objetivo de melhoria da segurança para o trabalhador rural.

“Contamos com o apoio fundamental da Federação de Agricultura do Espírito Santo (FAES) e outros entes ligados aos produtores rurais, que nos trouxeram uma demanda específica dos moradores do interior, que, muitas vezes, não tínhamos conhecimento. Esperamos alcançar com essa entrega a redução da criminalidade nessas regiões, dentro do que preconiza o programa Estado Presente, dando maior atenção aos produtores”, afirmou Ramalho.

O plano contará com quatro eixos principais, nos quais estão apontadas todas as ações a serem adotadas. O primeiro deles, de infraestrutura, é composto pelos projetos destinados a oferecer as melhores condições de execução dos trabalhos pelos órgãos de Segurança Pública nas áreas rurais do Estado, como construção e reforma de unidades, aquisição de viaturas, rádios comunicadores e outros equipamentos.

No segundo eixo, de inteligência, as atividades serão coordenadas pela Subsecretaria de Estado de Inteligência da Sesp e compreende atividades específicas de investigação, bem como ações integradas com outros órgãos como Sefaz, Vigilância Sanitária e Idaf. Na parte do eixo de atividades operacionais podem ser destacadas a Patrulha Rural, a Operação Colheita e a Operação Verão.

Crimes no interior

O quarto e último eixo, de gestão inovadora, sintetiza o investimento que está sendo feito pelo Governo do Estado em tecnologia, bem como as inovações na gestão aplicadas à Segurança Pública nas áreas rurais do Estado. Destaque para a criação da Delegacia Especializada em Crimes Rurais, com os núcleos de investigação de crimes rurais; o Cerco Inteligente; o Teleflagrante; a Computação Embarcada; a modernização da radiocomunicação (troncalização); o aprimoramento da análise criminal e estatística de crimes ocorridos em áreas rurais, entre outros projetos elencados no plano.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Mário Louzada, essa ação é fundamental para prevenir ocorrências de crimes no meio rural, proporcionando uma maior sensação de segurança ao produtor. “Essa é uma demanda antiga que está sendo prontamente atendida pelo nosso governador Renato Casagrande que sempre busca proporcionar mais qualidade de vida tanto para o urbano quanto para o rural. Sem dúvidas, o Plano Estadual de Segurança Rural será um sucesso”, declarou.

