Governo do Estado cria Escola Pública de Trânsito e lança Observatório em Encontro Nacional dos Detrans

Em uma ação robusta para promover a educação para o trânsito e dar transparência a dados estatísticos sobre o tema, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), assinou o decreto de criação da Escola Pública de Trânsito do Estado do Espírito Santo (EPT-ES) e lançou o Observatório de Trânsito. As ações aconteceram durante a abertura do 72º Encontro Nacional dos Detrans (END), na noite dessa terça-feira (29), em Vila Velha.

Com essas ações, o Detran|ES passa a divulgar em seu site dados estatísticos atualizados de acidentes de trânsito, da frota de veículos, das habilitações e das infrações no Estado. Com a Escola Pública de Trânsito, o Detran|ES vai capacitar professores e fortalecer o papel das escolas na formação para um trânsito seguro desde a infância, formar agentes de trânsito nos municípios, credenciar uma rede de palestrantes e artistas para a realização de ações educativas nas escolas, empresas e instituições, além de promover cursos como o de Mecânica básica para mulheres.

Em sua fala, na abertura do END, o governador Renato Casagrande destacou as ações que estão sendo implementadas pelo Detran|ES. “É uma alegria receber os Detrans dos outros estados. Temos diversos atos liderados pelo Detran|ES e, ao mesmo tempo, temos oportunidades de trocas de informações com os outros Detrans. Nos tornamos referência na pandemia com os serviços digitais e temos bons exemplos para ofertar. O órgão lida praticamente com todos os capixabas, pois oferece serviços procurados pela maior parte da população. O objetivo é sempre melhorar o que já está bom. Por isso, estamos anunciando melhorias para despachantes, Escola de Trânsito, cursos para mulheres, pós-graduação e outros projetos que fazem do nosso Detran/ES uma instituição completa”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Ainda na tarde de terça-feira, na Sede do Detran|ES, foi assinada adesão ao termo de compromisso com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que prevê ações voltadas para reduzir à metade o índice de mortes no trânsito dentro de um período de 10 anos.

No ato da assinatura, o secretário da Senatran reforçou que o Espírito Santo já atua de forma integrada e tem vários exemplos que podem ser levados para outros estados. “Quando a gente vê um grupo tão representativo na assinatura do Plano Nacional é muito importante. O tema é intersetorial e envolve vários aspectos como a infraestrutura das vias, a tecnologia das indústrias para promover a segurança veicular, a educação para o trânsito, o atendimento às vítimas e a fiscalização de trânsito com uma atuação presente e efetiva. Nosso desafio é levar as diretrizes nacionais para as particularidades estaduais. O Espírito Santo já tem uma estrutura amadurecida e é esse exemplo que queremos levar para todo o país, com a participação de todos os entes integrados, envolvendo os municípios e a sociedade civil organizada. Quando a gente tem integração o resultado é muito mais positivo e tem um alcance maior”, disse.

Escola Pública de Trânsito

Ainda durante o END, o Governo do Estado assinou o decreto da Escola Pública de Trânsito do Estado do Espírito Santo (EPT-ES), no âmbito da estrutura organizacional do Detran|ES, que será conhecida pelo codinome: Escola da Cidadania, e reúne grandes projetos de educação para o trânsito no Estado. O objetivo é promover a Política Nacional de Trânsito, bem como executar cursos voltados para o exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito, aperfeiçoamento e capacitação dos profissionais da área, em conjunto com a Secretaria da Educação (Sedu) e as Secretarias Municiais de Educação.

Para isso, o Detran|ES assinou um protocolo de intenções com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides) para a oferta de cursos de pós-graduação para professores de todo o Estado em parceria com o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES. Os cursos de pós-graduação em educação do trânsito terão padrão MEC e serão realizados em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), no formato Educação a Distância (EAD), com a capacidade de gerar cerca de 600 vagas por semestre.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, falou sobre a importância da parceria. “Esta é mais uma novidade da nossa universidade estadual, a UniversidadES. Atualmente, os jovens do nosso país não recebem noções de educação no trânsito, que são fundamentais para ampliarmos a segurança de todos e pouparmos vidas. Com este curso, damos um importante primeiro passo para disseminarmos a cultura da formação cidadã para o trânsito no nosso Estado, formando professores multiplicadores, para que estes possam transmitir para os alunos esses conhecimentos”, ressaltou.

O professor beneficiado deverá desenvolver o projeto de educação para o trânsito na escola. E escreverá um artigo cientifico sobre esse projeto que comporá a futura biblioteca on-line do trânsito da Escola Pública de Trânsito. O projeto inclui ainda a participação dos professores em seminários de educação, que serão realizados ao final de cada etapa, envolvendo a comunidade escolar e a sociedade.

A ação visa dar conhecimento daquilo que os professores estão produzindo em termos de educação para o trânsito, inovação e criatividade para formar a futura geração no trânsito. Também será concedido um prêmio estadual da educação de trânsito que será criado para premiar aqueles professores que desenvolverem os melhores projetos de intervenção na escola e estimular que o professor continue fazendo ações nas escolas e concorrendo para o reconhecimento e prêmios pela sua atuação.

“Com a Escola Pública de Trânsito, o Detran|ES olha para o futuro ao lançar uma estratégia de preparação e motivação dos professores para que a educação para o trânsito aconteça de fato nas escolas. O curso vai oferecer conteúdos sobre trânsito e recursos pedagógicos para que o professor esteja apto a ensinar o tema nas escolas. Em poucos anos nós teremos as escolas do Estado envolvidas no processo de educação para o trânsito de uma forma intensa e de qualidade. Além disso, a Escola reúne vários projetos que vão reforçar a educação na área do trânsito com atuação de palestrantes e artistas, cursos para agentes de trânsito e para a comunidade, como o de mecânica para mulheres”, frisou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Também foram assinados editais para o credenciamento de palestrantes com formação na área de trânsito e de artistas para a atuação em escolas, empresas, instituições em nome do Detran|ES com palestras educativas e também para levar a educação para o trânsito por meio de contação de história, poesia, dança, música, teatro, esquetes.

Para reforçar a fiscalização de trânsito no Estado, o Detran|ES firmou parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) para oferta dos cursos para formação e aperfeiçoamento de agentes de trânsito municipais.

Dentro da Escola Pública de Trânsito, o Detran|ES reedita o Curso de Mecânica para Mulheres “Faça você mesma”, que oferece gratuitamente para as alunas noções básicas do veículo, com o objetivo de garantir ainda mais segurança e independência para as mulheres no manejo da mecânica básica dos veículos de duas e quatro rodas.

Observatório de Trânsito do Estado do Espírito Santo

Com o objetivo de modernizar a divulgação e dar transparência aos dados de estatísticas de trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detrna|ES) lançou o Observatório de Trânsito do Estado do Espírito Santo, uma plataforma em que os gestores públicos e os cidadãos poderão ter acesso a dados variados relacionados a acidentes de trânsito, frota de veículos, habilitação e infrações no Estado.

A plataforma apresenta dados como número de acidentes com e sem vítimas; evolução dos dados nos meses do ano; municípios e áreas de ocorrência; período, como dia da semana e faixa horária; tipos de acidente; vítimas de acordo com a gravidade, sexo, faixa etária e tipo; perfil dos condutores; tipos de veículos envolvidos; além de dados específicos sobre acidentes envolvendo motocicletas e bicicletas. Também serão disponibilizados dados da frota de veículos, habilitação e infrações registradas no Estado, com especificações dos municípios.

“É uma ferramenta que dá transparência aos dados de acidentes de trânsito, quantidade de veículos e condutores e um panorama das infrações registradas no nosso estado, com uma ampla gama de filtros que vai possibilitar que o poder público, o cidadão, a imprensa ou um estudante do tema acessem as informações de acordo com o seu interesse. Além disso, com os dados compilados no Observatório de Trânsito, vai ser possível acompanharmos os locais onde ocorrem mais acidentes, o perfil dos acidentes e das vítimas, as infrações mais cometidas, o que vai possibilitar o planejamento de políticas públicas para um trânsito seguro, com menos acidentes e mortes”, explicou Givaldo Vieira.

O Observatório é uma fonte oficial e atualizada para a obtenção de dados estatísticos no tema trânsito no Estado que poderão subsidiar estudos, análises e tomadas de decisão nas áreas público e privada, bem como a sociedade em geral. Além dos dados de veículos e condutores registrados no Detran, são disponibilizados dados de diversos órgãos de trânsito, segurança e saúde: Polícia Militar, Polícia Civil, órgãos de trânsito federais e municipais, Corpo de Bombeiros Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria da Saúde (Sesa).

Como uma navegação dinâmica e interativa, o interessado poderá acessar os dados e filtrá-los por diferentes informações de interesse, como, por exemplo, período e municípios de ocorrência dos acidentes, perfil dos acidentes e vítimas, frota de veículos por tipo e município, habilitações por categoria, ranking de infrações, histórico dos dados, entre outas combinações possíveis.

A ferramenta também possibilita interagir com os gráficos gerados e, ao clicar em uma categoria de dados em um gráfico específico, todos os outros gráficos da mesma página são ajustados de acordo com a informação selecionada.

Prova práticas digitais



Com o objetivo de utilizar a tecnologia nas avaliações dos candidatos nas provas práticas de direção veicular, o Governo do Estado, por meio do Detran|ES autorizou a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para preparação do Termo de Referência e Licitação de empresa especializada na oferta de estrutura móvel e infraestrutura tecnológica para realização de provas práticas.

O objetivo é estudar a contratação de veículos específicos para provas práticas com equipamentos que atuem como um examinador digital e verifiquem as faltas dos candidatos durante o percurso de prova a partir de sensores instalados no veículo como um auxílio ao examinador humano. A expectativa é impedir qualquer possibilidade de fraude e tornar todo o processo da prova eletrônico, sem a utilização de papel.

O resultado passará a ser imediato quando as avaliações do examinador humano e digital forem coincidentes. Quando houver divergência, o resultado será dado em questão de minutos após análise de imagens por uma banca e até depoimentos, se for necessário, o que dará mais agilidade e total segurança às provas práticas de veículos no Estado.

Transação de veículos

Outra novidade é a autorização para que despachantes documentalistas, por meio do Conselho Regional de Despachantes Documentalistas (CRDD), possam usar uma plataforma eletrônica capaz de identificar comprador e vendedor e processar assinatura digital avançada ou certificado digital para agilizar a transação de veículos. O procedimento vai agilizar a transação de veículos por despachantes

