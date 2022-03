Governo do ES publica edital do concurso para o cargo de Auditor com salário de até R$ 13,6 mil

Por Redação - Redação 52

O Governo do ES publicou, na edição desta sexta-feira (25), no Diário Oficial do Estado, o edital de abertura do concurso para o cargo de Auditor do Estado da Secretaria de Controle e Transparência (Secont). Segundo o cronograma, as inscrições poderão ser realizadas no período de 30 de março a 14 de abril.

As provas – compostas de questões objetivas e discursivas – têm data prevista para o dia 05 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 153, com possibilidade de pedido de isenção em casos específicos previstos no edital. O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A seleção do Governo do ES prevê 12 vagas para profissionais com formação nas áreas de Ciências Contábeis (05 vagas), Engenharia Civil (04 vagas) e Tecnologia da Informação (03 vagas). Há ainda a previsão de formação de cadastro de reserva com 98 vagas, abrangendo, além destas três formações, profissionais das áreas de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas.

Clique AQUI para ler o edital completo.

O salário inicial, com a reestruturação da carreira aprovada e sancionada nesta semana, é de R$ 13,6 mil, podendo chegar a R$ 22,4 mil no final da carreira. Em cumprimento à Lei Estadual nº 11.094/2020, o concurso vai reservar três vagas exclusivas para negros (uma para cada área: Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação). Além disso, haverá uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 7.050/2002, na especialidade de Ciências Contábeis.

Auditor vai trabalhar no Governo do ES. Saiba o que é:

Qual a remuneração do Auditor do Estado?

O subsídio inicial é de R$ 13,6 mil, podendo chegar a R$ 22,4 mil no final da carreira

O que faz o Auditor do Estado?

Os Auditores do Estado são responsáveis por analisar previamente as compras e convênios de valores significativos, verificando se as regras e boas práticas administrativas foram seguidas pelos órgãos públicos, o que ajuda a evitar compras antieconômicas e paralisações nos processos licitatórios.

Também realizam o acompanhamento concomitante das contas públicas estaduais, verificando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; fazem auditorias na execução de obras, serviços, convênios, aquisições de bens, e realizam ações para o fortalecimento da transparência pública e do controle social.

Outras atribuições dos auditores do Estado são planejar e executar ações de prevenção e combate à corrupção, além de supervisionar as investigações instauradas para apurar atos lesivos à Administração Pública praticados por pessoas jurídicas, como fraudes em compras públicas.

São quantas vagas? Haverá cadastro de reserva?

O concurso visa ao preenchimento de 12 vagas para profissionais com formação nas áreas de Ciências Contábeis (05 vagas), Engenharia Civil (04 vagas) e Tecnologia da Informação (03 vagas). Há ainda a previsão de formação de cadastro de reserva com 98 vagas, abrangendo, além destas três formações, profissionais das áreas de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas.

Haverá reservas de vagas?

Em cumprimento à Lei Estadual nº 11.094/2020, o concurso vai reservar três vagas exclusivas para negros (uma para cada área: Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação). Além disso, haverá uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 7.050/2002, na especialidade de Ciências Contábeis.

Qual o prazo para as inscrições?

Estarão abertas no período de 30 de março a 14 de abril.

Qual o valor da inscrição?

R$ 153.

Qual o prazo para solicitar isenção da Taxa de inscrição?

No mesmo período das inscrições, de 30 de março a 14 de abril.

Quando será a prova?

A aplicação das provas objetiva e discursiva será realizada na data provável de 05 de junho. Ambas terão caráter eliminatório e classificatório.

Haverá avaliação de títulos?

Sim, em caráter classificatório, podendo acrescer até no máximo seis pontos na pontuação do candidato.

As provas serão realizadas em turno único?

Sim. Os candidatos terão cinco horas para completar as provas objetiva e discursiva, que serão realizadas no mesmo dia, 05 de junho, no período da tarde.

Onde serão realizadas as provas?

A princípio, as provas serão realizadas em Vitória. Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade de realização dos exames, estes poderão ser realizados em outros locais.

Quais disciplinas serão cobradas na prova?

As disciplinas comuns a todos os cargos são Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Auditoria Interna, Técnicas de Controles e Noções de Estatística, Direito Constitucional e Administrativo, Administração Pública, Finanças Públicas e Contabilidade e Administração Financeira e Orçamentária. Além disso, para cada especialidade serão cobradas disciplinas específicas da área de atuação correspondente. Já a prova discursiva consistirá na redação de relatório de auditoria a respeito de temas relacionados a conhecimentos especializados.

