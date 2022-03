Governador do ES libera uso de máscara em locais abertos a partir de segunda (14)

Por Redação - Redação 187

Advertisement

Advertisement

Em pronunciamento na tarde desta sexta-feira (11), o governador Renato Casagrande anunciou a liberação do uso de máscaras em locais abertos, nos municípios capixabas que estiveram classificados em Risco Baixo no Mapa de Risco do Governo do Espírito Santo.

Continua depois da publicidade

Segundo o governador, a medida passa a valer na próxima segunda-feira (14), quando também entra em vigor o novo Mapa de Risco. “Desde o início da pandemia, temos nos orientado por evidencia cientifica, que de fato reproduza o contexto da pandemia. Estamos em franca queda de casos, de óbitos e taxa de transmissão. Nos próximos 15 dias teremos a menor média móvel da pandemia. Então, em municípios em Risco Baixo, em locais abertos, não precisam mais usar máscaras”, disse.

Casagrande reforçou ainda que, mesmo que não seja obrigatório, que as pessoas continuem se protegendo. “Em áreas de lazer e praia, as pessoas não tem mais orientação. Em cidades de Risco Muito Baixo, a máscara está liberada no ambiente aberto e recomendada no ambiente fechado. Não é obrigatório, é recomendado. Nesses municípios em Risco Muito Baixo, também não precisa mais da exigência do passaporte da vacina”, continua o governador.

“Conseguimos salvar muitos capixabas e agradeço a todos que cumpriram os protocolos para que pudéssemos passar pelo pior. Vamos continuar para passar logo pela pandemia e retomar nossa rotina e nossas vidas”, completa.

Assista o pronunciamento na íntegra!

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].