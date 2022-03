Geocomposto é aplicado pela primeira vez em área de risco de deslizamento em Cachoeiro

Por Redação - Redação 97

Uma área de risco de deslizamentos de terra na rua Jerônimo Ribeiro, uma das principais do bairro Amarelo, é a primeira de Cachoeiro a receber obras para aplicação de geocomposto, revestimento que protege encostas da ação das chuvas, com a finalidade de evitar desmoronamentos e desastres.

A Prefeitura contratou empresa especializada para executar os serviços, que começaram em fevereiro, com a preparação da superfície da área para receber o material. A fase atual é de colocação do geocomposto de PVC. Depois dessa etapa, serão aplicadas uma tela de aço e uma camada de chapisco. Por fim, a área revestida receberá pintura.

Logo após serem concluídos nessa área, os serviços serão executados em outras duas encostas na rua Jerônimo Ribeiro, totalizando quase 10 mil metros quadrados de áreas revestidas naquela região.

As obras no local ainda incluem a instalação de canaletas de drenagem, construção de muro de arrimo e execução de calçada cidadã, que será arborizada.

“A aplicação de geocomposto é uma solução cada vez mais adotada por ser eficaz, durável e por demandar menos custos e tempo de execução, na comparação com outras obras de contenção. Além disso, oferece uma estética mais agradável”, explica o secretário municipal de Obras, Rodrigo Bolelli.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos no início do próximo semestre. O investimento é de cerca de R$ 4 milhões, com recursos da operação de crédito que a Prefeitura de Cachoeiro firmou com o Banco do Brasil para realização de obras de infraestrutura, principalmente.

Outras áreas de risco serão contempladas com geocomposto

Depois da rua Jerônimo Ribeiro, outras áreas vulneráveis a deslizamentos mapeadas pela Defesa Civil de Cachoeiro serão contempladas com o revestimento. O coordenador do órgão, Elio Carlos Miranda, destaca a importância da estabilização das encostas.

“Agir preventivamente é fundamental. Queremos evitar eventos e desastres como os que ocorreram recentemente em Petrópolis, onde muitas pessoas foram vítimas de deslizamentos”, explica.

O prefeito Victor Coelho frisa que esse sistema de impermeabilização e proteção do solo é utilizado em várias cidades do país, por sua reconhecida eficiência.

“Ao trazer essa técnica para Cachoeiro, estamos fortalecendo e diversificando a nossa política pública de prevenção de desastres. Já fizemos e seguiremos fazendo muitas obras de contenção, que são primordiais para garantir mais segurança à população”, afirma.

