Filhote de gato é salvo por bombeiros após cair dentro de bueiro em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 11

Advertisement

Advertisement

Um filhotinho de gato precisou ser resgatado por bombeiros depois de cair em um bueiro, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (29). Na verdade, uma gata e os filhotes caíram na galeria durante à tarde e foram retirados por moradores.

Continua depois da publicidade

No entanto, um dos filhotes não conseguiu ser resgatado e, por isso, os moradores chamaram o Corpo de Bombeiros já no início da noite.

A equipe foi ao local e, com ajuda dos populares, conseguiu fazer a retirada do pequeno gatinho, que estava preso no bueiro. No final, tudo deu certo e o gatinho voltou para a casa da dona, que mora na rua onde o resgate foi realizado.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].