Felipe Rigoni: “vou colocar o Espírito Santo na pista de decolagem”

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (14), acompanhada pelo AQUINOTICIAS.COM, o deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado, Felipe Rigoni (UB) evitou críticas aos ex-governadores Renato Casagrande e Paulo Hartung, mas garantiu que pretende quebrar um ciclo de 20 anos na política capixaba. “Não sou a favor nem contra esse ciclo, sou pós” – disse.

A afirmação do deputado veio após fazer uma análise das últimas décadas da gestão estadual, onde o atual governador e o ex-governador vêm se revezando no poder. Para ele, Casagrande e Hartung cumpriram uma missão importante e “colocaram o Estado nos trilhos, agora precisamos colocar na pista de decolagem” – disse.

O deputado minimizou os momentos de turbulência vividos pelo seu partido na semana passada, quando tomou o controle do União Brasil das mãos do ex-senador Ricardo Ferraço (UB). Rigoni ainda acredita numa retomada do diálogo com a ala que ficou insatisfeita com a mudança de comando na sigla.

Em relação às executivas municipais, o deputado disse que também haverá trocas nas suas diretorias, porém afirma que pretende conversar com as bases do partido antes de definir quem sai e quem fica. No Espírito Santo, conforme Rigoni, o UB tem cerca de 30 mil filiados.

Sobre o palanque do UB no Estado na disputa presidencial, Felipe Rigoni ainda não sabe com quem dividirá, apenas garantiu que não será com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ou com o ex-presidente, Luiz Ignácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, o partido ainda não definiu um nome nacionalmente e suas atenções estão voltadas, no momento, apenas para a construção das chapas proporcionais.

