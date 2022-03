Fayda Belo, a mulher que atua na linha de frente dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres em Cachoeiro

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 41

Advertisement

Advertisement

A representatividade feminina sempre foi um assunto muito discutido, principalmente, quando falamos de ambientes dominados pelo sexo masculino. A política, sem dúvida é um deles.

Continua depois da publicidade

No mês em que se comemora e enaltece a mulher, assuntos como esse precisam sim ser ainda mais debatidos. A coordenadora executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres de Cachoeiro de Itapemirim, Fayda Belo, de 40 anos, sabe muito bem a importância de abordar esses assuntos.

Advogada especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios e pós-graduada em Penal e Processo Penal, Fayda é uma mulher muito atuante nos movimentos sociais ligados às mulheres, negros, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIA+.

Há sete meses, ela atua à frente de um setor de grande importância para o público feminino de Cachoeiro de Itapemirim, afinal, seu objetivo é de fomentar e pensar políticas que possam valorizar, acolher, empoderar e proteger as mulheres de Cachoeiro em todas as áreas de atuação.

Continua depois da publicidade

Conheça um pouco mais sobre coordenadora executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e seu trabalho no município.

Neste mês dedicado às mulheres, quais as conquistas até aqui e quais ainda temos para conquistar?

Avançamos muito, é verdade. Hoje temos o direito a estudar, a trabalhar, a votar e ser votada, a ter leis que nos protegem da violência. Mas ainda é preciso desconstruir o machismo estrutural que ainda hoje impede a mobilidade social, econômica, política e cultural da mulher.

Advertisement

Como é ser mulher nos dias atuais? Quais os lugares de destaque que ainda precisamos lutar para mais espaço?

Continua depois da publicidade

Ser mulher é ter que provar todo dia que é capaz. Que não existe apenas para ficar no lar e gerar filhos.

Historicamente colocaram a mulher em um local apenas de servidão no ambiente doméstico, bem como fomos reduzidas ao papel de gerar herdeiros para os homens, e isso atrapalhou muito a nossa mobilidade. Até entenderem que também somos indivíduos sujeito de direitos iguais aos homens.

O resultado disso é que ainda hoje há locais predominantemente ocupados apenas por homens, em virtude da sociedade ainda respirar a cultura sexista que impõe lugares onde são exclusividade masculina. Ter muitas mulheres em cargos de liderança, mandatos eletivos, no judiciário, nas polícias e profissões majoritariamente masculinas ainda é um desafio que precisa ser enfrentado.

O mês é de comemoração ou reflexão para as mulheres? Por que? O que você acha que está faltando?

Costumo dizer todos os anos no mês de março a mesma frase: “Não queremos flores! O que precisamos é de braços que nos ajudem a lutar”.

Março é mês de refletir e reiterar a luta pelos direitos da mulher. Mês de lutar por políticas públicas efetivas que ajudem de fato a mobilidade social, econômica e que proteja as mulheres contra a violência.

Por que ainda temos pouca representatividade na política? O que falta?

Como disse acima, ainda está entranhado no meio social uma cultura reprovavelmente sexista, que alcança inclusive as mulheres, fazendo com que ainda hoje se pense que a política é lugar apenas do homem, ou que ainda, mulher não sabe fazer política. Isso é resultado da ausência do reconhecimento da mulher como cidadã desde a primeira lei ainda nos tempos do Império no Brasil.

Tivemos o direito ao voto apenas há 90 anos. E até essa data somente homens podiam votar e se eleger. A mobilidade política da mulher foi furtada pelo Estado Brasileiro por muito tempo, o que até hoje resulta em sequelas. Precisamos fomentar a ideia de que a mulher pode e deve ocupar qualquer espaço que ela tenha competência e se dispor a ocupar.

Como trabalhar e divulgar a valorização na mulher no ambiente de trabalho e social?

É importante exercer a sororidade. Não apenas no meio social, mas também no ambiente corporativo. Inserir as colegas nas ações, elogiar e aplaudir seu crescimento profissional e defender seu espaço no local de trabalho faz toda diferença.

Como coordenadora executiva de Cidadania, Direitos Humanos e Políticas para Mulheres, qual o seu papel e o que tem sido feito de fato para ajudar essas mulheres?

A missão a mim dada pela gestão municipal é a de fomentar e pensar políticas que possam valorizar, acolher, empoderar e proteger as mulheres de Cachoeiro em todas as áreas de atuação.

Em poucos meses à frente desse trabalho, já realizamos várias ações na área da empregabilidade, empreendedorismo e enfrentamento à violência doméstica em prol das mulheres de Cachoeiro, como o balcão de empregos em bairros com maior índice de mulheres vulneráveis, o fomento ao empreendedorismo as mulheres rurais, adesão à campanha nacional do Sinal Vermelho do CNJ e AMB, dentre outros.

Ao longo do primeiro semestre desse ano entregaremos ainda mais políticas públicas efetivas que possam valorizar, incluir e proteger nossas mulheres e meninas de Cachoeiro.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].