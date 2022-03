Fãs de Roberto Carlos podem contar sua história com o Rei em concurso nacional

Por Redação - Redação 13

Fãs do cantor Roberto Carlos de todas as partes do país já podem participar da terceira edição do concurso nacional “Minha História com o Rei”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim.

A intenção é partilhar memórias de pessoas que, em algum período de suas vidas, tiveram momentos embalados pelas músicas – ou até mesmo filmes – do cantor, considerado o Rei da música brasileira.

Para isso, o interessado, com idade superior a 18 anos, deve gravar um vídeo, de até 45 segundos, relatando como se tornou admirador do artista ou como o Rei marcou a sua vida. Em seguida, o material precisa ser postado no site concursodefas.cachoeiro.es.gov.br, até o dia 27 de março. Na página, o público escolherá, por voto, o ganhador.

O autor do depoimento mais curtido ganhará uma viagem a Cachoeiro de Itapemirim, para participar do City Tour Afetivo ao Rei (visita a pontos da cidade importantes na infância do artista), que acontecerá no dia 16 de abril.

O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Município até o dia 5 de abril deste ano, no site da Prefeitura e em suas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram.

“Quem admira Roberto Carlos, certamente, tem histórias emocionantes para contar. Seja de suas belas canções românticas, das baladas da Jovem Guarda ou de seus filmes, que fizeram muito sucesso, todos os fãs do Rei têm uma lembrança especial. E esse concurso é a oportunidade ideal para mostrar toda a admiração por esse filho ilustre de Cachoeiro”, comentou a secretária municipal de Cultura de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Programação especial “Aniversário do Rei”

O concurso “Minha História com o Rei” faz parte da programação especial de aniversário de Roberto Carlos, comemorado no dia 19 de abril, que também contará com outras atrações culturais.

No dia 16 de abril, na Praça de Fátima, será realizado o show “Elas Cantam Roberto em Cachoeiro”, que está com edital aberto para selecionar cantoras para se apresentarem no evento de música. Além disso, no mesmo dia e local, acontecerá o tradicional “Prêmio Zunga”, concurso nacional de covers do Rei, que já recebe inscrições.

Mais detalhes sobre como participar dos três concursos podem ser conferidos nos seus respectivos editais, disponíveis em: www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

