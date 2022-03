Faltou controle das Redes de Ensino sobre frequência de alunos nas aulas remotas

Por Basílio Machado - Basílio Machado 12

O alto índice de alunos inativos durante o ensino remoto vai exigir a adoção de medidas pelo Poder Público visando à reversão desse quadro. Essa constatação ficou clara após levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) que verificou que houve falta de controle da frequência dos estudantes durante o ensino remoto e uma dificuldade generalizada das redes em sistematizar os dados.

Ao longo da pesquisa — que aconteceu entre maio e setembro de 2021 e envolveu outras 28 Cortes de Contas —, identificou-se que grande parte das secretarias de Educação do País não tinha, de forma sistematizada e organizada, informações sobre a frequência dos estudantes vinculados à sua rede de ensino.

No Espírito Santo, dos 79 jurisdicionados (78 prefeituras e governo do Estado) 63 redes responderam, e entre elas, 6 Municípios foram excluídos da análise pela confirmação da não existência de um controle de frequência dos estudantes.

Não forneceram as informações solicitadas os municípios de Colatina, Fundão, Governador Lindenberg, Itapemirim, Iúna, Laranja da Terra, Marataízes, Marilândia, Mucurici, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São Mateus, São Roque do Canaã, Sooretama e Vila Valério.

O TCE-ES mapeou a situação dos estudantes das redes municipais e estaduais de ensino em relação à participação em aulas on-line e entrega de atividades impressas durante a pandemia, a fim de compreender quantos alunos continuaram conectados com a escola no período e quantos não.

O processo de fiscalização foi uma das ações do Projeto “Permanência Escolar na Pandemia”, realizado a partir do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto Rui Barbosa (IRB) e o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE), ao qual a Corte capixaba aderiu.

O levantamento também mostrou que não há uma cultura de sistematização de dados a nível das redes de ensino no Brasil. Para o TCS-ES, asse é um aspecto que merece bastante atenção, uma vez que um número significativo de Secretarias de Educação não comprovou ter conhecimento sobre quantos e quais são os estudantes em risco de evasão escolar. O controle de frequência e a busca ativa, muitas vezes, ficam a cargo somente das escolas.

Editada com informações do TCS-ES

