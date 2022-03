Escolas municipais de Cachoeiro recebem novos materiais didáticos complementares

Por Redação - Redação 3

A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro está entregando novos materiais didáticos a alunos e educadores das escolas municipais. São livros complementares aos fornecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e chegam às unidades para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem.

Uma entrega simbólica a todas as unidades da rede municipal foi realizada na manhã desta quinta-feira (17), na escola Monteiro Lobato, no bairro Alto União, com a participação do prefeito Victor Coelho, do vice-prefeito Ruy Guedes e da secretária de Educação, Cristina Lens.

No ensino fundamental, os itens entregues vão auxiliar, principalmente, no processo de alfabetização. Estudantes de 1º ao 9º ano contarão com livros cujos componentes curriculares referem-se às modalidades de Língua Portuguesa e Matemática cobradas nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A maior novidade é um material específico de produção textual para as turmas de 1º ao 5º ano.

“Esses materiais atenderão tanto os alunos quanto a equipe pedagógica, que desenvolverá projetos e atividades a fim de garantir a consolidação dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). É uma medida importante no conjunto de ações que temos realizado com foco no aprimoramento da aprendizagem e, consequentemente, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da rede municipal de ensino”, explicou a secretária Cristina Lens.

Na educação infantil, alunos do maternal IV estão sendo contemplados com material didático pela primeira vez, e os da pré-escola, pelo segundo ano. A utilização de material didático nessas etapas de ensino não é prevista nas diretrizes curriculares nacionais.

“Em Cachoeiro, temos apostado na inserção do material didático na educação infantil como forma de fornecer aos nossos educadores novas ferramentas para estimular e facilitar o desenvolvimento de habilidades importantes das crianças nessas fases, a partir de dinâmicas de aprendizagens interativas que potencializem e não comprometam as brincadeiras, as atividades lúdicas, tão necessárias e preconizadas para a primeira infância”, frisou Lens.

O prefeito Victor Coelho destacou que a entrega dos materiais didáticos nas escolas é parte de uma série de investimentos na educação municipal.

“Temos reformado e melhorado prédios escolares. Em fevereiro, entregamos kits de material escolar para os nossos alunos. Agora, estamos entregando novos livros didáticos complementares. Assim, vamos investindo na qualidade do ensino, em novos instrumentos pedagógicos e em ambientes escolares com condições cada vez melhores para atender nossas crianças e jovens”, afirmou o prefeito.

