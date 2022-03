Escolas municipais de Cachoeiro começam a receber novos playgrounds

Por Redação - Redação 25

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro iniciou a entrega e montagem de novos brinquedos para compor os playgrounds de escolas da rede municipal de ensino.

Fruto de um investimento de R$ 1.664.815,00, a aquisição e distribuição dos equipamentos tem objetivo de estimular o desenvolvimento de habilidades sensoriais, cognitivas e motoras, que estimulam o processo de socialização dos estudantes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

Entre os itens adquiridos estão os mini-parques, que contam com torres, escorregadores, rampa de escalada e passagens tubulares. Todos com grande variedade de cores e ornamentação lúdica.

De acordo com a Seme, os equipamentos atenderão tanto os estudantes quanto as equipes pedagógicas, que poderão desenvolver projetos e atividades a fim de garantir a consolidação dos objetivos de aprendizagem e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos estudantes. Ainda segundo a pasta, 41 escolas, da sede e interior do município, serão contempladas com a entrega dos brinquedos.

Para a secretária municipal de Educação de Cachoeiro, Cristina Lens, a aquisição dos materiais é de grande importância para o processo de aprendizagem dos alunos.

“As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras, garantindo experiências que promovam o relacionamento e a interação dos alunos. Para o Ensino Fundamental, as atividades lúdicas ainda representam parte importante do desenvolvimento dos estudantes, contribuindo de maneira significativa no processo de aprendizagem. Valorizar o brincar significa oferecer espaços e equipamentos que favoreçam a brincadeira como atividade que ocupa o maior espaço de tempo na infância”, destacou.

Escolas recebem entregas importantes

A aquisição dos brinquedos é mais uma importante entrega feita pela Secretaria Municipal de Educação neste início de ano letivo.

Em fevereiro, alunos da educação infantil e do ensino fundamental ganharam kits de material escolar. Itens como borracha, caderno de cartografia, canetinha, cola branca, cola colorida, giz de cera, lápis de cor e lápis de grafite foram entregues aos estudantes.

Já neste mês de março, foram distribuídos materiais didáticos complementares para alunos e educadores de escolas municipais. São coletâneas que ajudam a fortalecer o processo de ensino-aprendizagem a partir da educação infantil.

Paralelamente, os prédios escolares recebem melhorias. Na última sexta-feira (18), foi inaugurada a obra de reforma e ampliação da escola municipal Sandra Monteiro Vargas Piassi, no bairro Aquidaban. Além disso, as escolas municipais Professora Idalina Cunha Moraes (Zumbi), Luiz Marques Pinto (Boa Vista) e a sede da Secretaria Municipal de Educação já estão com obras de manutenção em andamento.

Na próxima semana, será a vez das escolas Maria das Dores Pinheiro Amaral (Elpídio Volpini), Anacleto Ramos (Ferroviários) e Dona Maria Santana (Basileia) começarem a receber melhorias. Já em abril, a unidade de ensino contemplada será a Professor José Paineiras Filho (Costa e Silva).

