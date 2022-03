Escola Sandra Vargas em Cachoeiro tem prédio reinaugurado após reforma e ampliação

Por Redação - Redação 16

A Prefeitura de Cachoeiro realizou, na manhã desta sexta-feira (18), a cerimônia de reinauguração das instalações da escola municipal Sandra Monteiro Vargas Piassi, no bairro Aquidaban.

A unidade passou por reforma e ampliação. Entre as melhorias feitas estão a ampliação de nove salas de aula, construção de novo refeitório, novos banheiros com acessibilidade e vestuário, instalação de cozinha padronizada e ar-condicionado em todas as salas de aula, adequação de acessibilidade nas áreas externas, instalação de salas de recursos multifuncionais e brinquedoteca, além de captação de água pluvial para reaproveitamento.

A secretária municipal de Educação, Cristina Lens, destacou, na solenidade, que a escola Sandra Vargas vai atender, a partir de agora, cerca de 500 crianças.

“A gente sai de um quantitativo de 110 para quase 500 estudantes atendidos. Essa é uma comunidade muito grande, com muitos estudantes de 0 a 3 anos, que agora vão contar com essa nova unidade de ensino. Essa ampliação vem para fortalecer o nosso compromisso com a educação no município”, explicou Cristina Lens.

A equipe gestora e famílias presentes na cerimônia aprovaram os resultados da obra. “É com muita alegria que vou estar à frente de uma escola nova. Agradeço à gestão municipal, por ter esse olhar sensível e por terem feito essa transformação”, enfatizou a gestora Leandra Kelli Mengali Baptista.

“Era algo que estávamos pleiteando há muitos anos. Faço parte do Conselho Comunitário Escolar e da comunidade escolar há mais de 15 anos. Esse é meu terceiro filho que passa pela escola Sandra Vargas”, relatou Mariana Rosa, mãe do aluno Bernardo Rosa, de 5 anos.

“Meu filho estuda aqui desde o berçário, continuou durante o período do prédio alugado e está voltando agora após a reforma. A escola ficou ótima, melhorou mil por cento. Não tinha ar condicionado, a escada era estreita para as crianças. Estou muito feliz com o resultado”, afirmou Rosana Wingler, mãe da Ayla, aluna do Pré-I.

O prefeito Victor Coelho, que participou da solenidade, enfatizou o compromisso do município com as melhorias das unidades escolares e com os investimentos em recursos educacionais. “Nos últimos anos conseguimos entregar várias escolas revitalizadas. Além das reformas, temos ampliado o investimento em novas ferramentas de aprendizagem, como kits de livros, cenografia escolar, mesas interativas, laboratório de robótica, dentre outros equipamentos”.

O investimento total nas melhorias estruturais da escola foi de R$1.293.840,85. A partir da próxima segunda-feira (21), os alunos de 0 a 5 anos já iniciam as aulas no prédio inaugurado.

