Endometriose atinge uma a cada dez mulheres no Brasil

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 26

Março é o mês mundial de conscientização da endometriose e, campanhas como o Março Amarelo, reforçam a importância sobre os cuidados com a saúde da mulher em relação à doença. De acordo com o Ministério da Saúde, uma a cada 10 mulheres entre 25 a 35 anos no Brasil sofre de endometriose, doença inflamatória do sistema reprodutor feminino, que acontece quando o endométrio, tecido que reveste o útero por dentro, se implanta em vários locais na cavidade abdominal, como ovário, intestino e bexiga.

Segundo o médico especialista, Dr. Jehovah Guimarães, que atua em Guaçuí (ES) e em Campos dos Goytacazes (RJ) junto à sua equipe especializada em tratamento da endometriose, Dra. Maria Eliza Guimarães e Dra. Suellen Monteiro, o principal sinal da presença da doença é a cólica menstrual intensa (que precisa de um tratamento específico) e dor pélvica crônica, que incapacita as pacientes.

Professor da Faculdade de Medicina Famesc e da Faculdade de Medicina da Uniredentor; membro da Sobracil; membro da CBC; membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica; pós-graduando pelo Instituto Crispi e Mestre pela Santa Casa de BH, Dr. Jehovah explica que além da dor intensa no período menstrual, a endometriose também pode gerar dor durante a relação sexual, causando transtornos no relacionamento do casal, distensão abdominal, alterações intestinais (dor ao evacuar, constipação) e urinárias e, em até 50% dos casos, a infertilidade.

“As causas da endometriose ainda não são totalmente esclarecidas e acredita-se que a origem é multifatorial. A menstruação retrógrada, em que o sangue menstrual e tecido endometrial, são expelidos através das trompas em direção aos ovários e na cavidade abdominal, pode ser uma das causas. Falhas no sistema imune podem contribuir para o aparecimento da endometriose. O endométrio, mesmo fora útero, continua sendo estimulado mensalmente pela ação dos hormônios do ciclo menstrual. E isso provoca uma reação inflamatória, o que causa dor quando a mulher menstrua”.

Ela é a principal causa de infertilidade feminina. “A endometriose pode causar alteração anatômica das tubas gerando uma obstrução, impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo, além de prejudicar a função ovariana”, ressalta o especialista.

A doença geralmente acomete mulheres que tenham relato em histórico familiar, mas também pode se manifestar com a queda da imunidade, estresse crônico, ansiedade, entre outros transtornos emocionais. A alimentação também tem um impacto importante no desenvolvimento e sintomas da doença.

Tratamento e conscientização

A endometriose não tem cura. Essa é uma condição crônica, que dura por toda a vida e costuma somente parar de demonstrar seus sintomas depois da menopausa, quando há um declínio nos hormônios que lidam diretamente com o endométrio.

Para dar início ao tratamento, é necessário um mapeamento através de uma anamnese detalhada, história clínica da paciente, análise de suas queixas, exame físico para a procura de nódulos na vagina e reto, e exames de imagem com equipe especializada e com experiência na doença.

A partir disso, o tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo da extensão e da gravidade. Atualmente, grande parte das pacientes se beneficia com o tratamento clínico medicamentoso. Já os casos que não apresentam melhora com esse tratamento são abordados através da cirurgia laparoscópica (por vídeo), que permite avaliar a cavidade pélvica e abdominal, localizar os implantes de endometriose, tornando possível a ressecção (retirada) destes, permitindo maior precisão cirúrgica, procedimento menos invasivo, alcançando sucesso com maior frequência.

“Nossas pacientes ligam dizendo que melhoraram, que não estão sentindo mais dores, que conseguiram engravidar, sem queixas. Essa é nossa maior recompensa!”, comemora o médico.

“O diagnóstico precoce da doença permite um tratamento mais efetivo, melhorando a qualidade de vida dessa mulher. É importante destacar que isso será feito de forma multidisciplinar e pode envolver ginecologista, cirurgião, radiologista, psicoterapia (devido ao transtorno que isso pode causar na vida da paciente), nutricionista (para ajudar em uma dieta anti-inflamatória), fisioterapeutas especializados e educadores físicos”, finaliza.

Sintomas da endometriose⠀

– Dor menstrual (cólica menstrual que piora com o passar do tempo)⠀

– Dor na relação sexual (dispareunia)⠀

– Dor para fazer xixi (no período menstrual piora)⠀

– Dor para evacuar (no período menstrual dói muito durante a passagem e depois que sai dá um alívio)⠀

– Dor diária (dor contínua)⠀

– Dificuldade para engravidar (pode afetar a fertilidade e dificultar uma gestação)

