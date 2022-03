Empresa responsável por Loteamento realiza obra solicitada por moradores do São Geraldo

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 26

Moradores e frequentadores da rua João Sasso, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, têm motivos para comemorar. Nesta semana foi entregue a nova calçada, feita em frente ao Loteamento Villa da Mata. Os trabalhos, inclusive, foram realizados pela empresa responsável pelo empreendimento.

No local, foram concluídas obras de drenagem pluvial e calçada cidadã com três metros de largura. E, segundo a empresa, agora será iniciado o restante da drenagem, conforme Termo de Compromisso assinado com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que abrangerá por trás da Escola Municipal Jenny Guardia e o campo de futebol do bairro.

Segundo os responsáveis pelo Loteamento, a primeira fase da obra foi concluída antes do prazo previsto.

Relembre o caso

Os moradores do bairro São Geraldo, principalmente os que precisam passar todos os dias pela rua João Sasso, estavam insatisfeitos com alguns problemas no local.

Uma das reivindicações era a calçada da rua, que por conta da obra do residencial, gerava muita lama e barro, causando obstrução e atrapalhando a passagem dos pedestres.

Agora o problema foi solucionado, o local foi limpo, reformado e pintado, ganhando uma nova cara.

