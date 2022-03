Em Iriri: inscrições abertas para participar da 1ª Feira de Negócios Turísticos da Região Litorânea

Por Redação - Redação 13

O município de Anchieta vai sediar a 1ª Feira de Negócios Turísticos da Região Litorânea, que acontecerá de 21 a 24 de abril, no balneário de Iriri. Para o evento acontecer o Governo do Estado e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) estão selecionando interessados em participar da ocupação do espaço de divulgação e comercialização.

O objetivo é promover associações e empreendimentos ligados as áreas da agricultura familiar, artesanato, economia solidária, além de micro e pequenas empresas de diversos segmentos.

Quantidade de vagas, inscrições, regras e horário de funcionamento estão disponíveis no Edital nº 013/2022.

