Em Cachoeiro, unidades de saúde estendem horário para vacinação infantil contra Covid nesta sexta

Por Redação - Redação 13

Nesta sexta-feira (11), as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Cachoeiro com sala de vacinação (veja lista abaixo) estenderão o horário de atendimento para vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A imunização será feita das 8h às 19h.

O público entre 6 e 11 anos poderá receber imunizante em qualquer um dos pontos disponíveis. Entretanto, crianças de 5 anos sem comorbidades e as de 5 a 11 anos com comorbidades deverão ser vacinadas em uma das cinco UBS destinadas à imunização pediátrica (Vila Rica, Jardim Itapemirim, Village da Luz, Aquidaban e Zumbi), na Policlínica Municipal ou nas UBS do interior.

De acordo com o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, além de ter a oportunidade de imunizar seus filhos, os pais ou responsáveis também poderão colocar o esquema vacinal em dia, caso estejam com alguma dose em atraso.

“Os mutirões da vacinação, que funcionam em locais e horários diferenciados, têm o objetivo de facilitar o acesso à vacina para aqueles que, nas atribuições do dia a dia, encontram dificuldades de se dirigir até uma unidade de saúde. Além de vacinar as crianças, público-alvo da ação, nossas equipes irão disponibilizar o imunizante, também, para os pais e responsáveis que ainda não completaram ou atualizaram o esquema vacinal”, destacou.

Dia D de vacinação infantil neste sábado (12) em Cachoeiro

A ampliação do horário de vacinação nas unidades de saúde nesta sexta faz parte de uma mobilização estadual, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre as crianças. Essa ação se estende até sábado (12), com a realização de um Dia D, das 8h às 16h, com pontos de vacinação nas UBS e, também, em centros de compras de Cachoeiro.

Irão participar as UBS dos bairros Aquidaban, Vila Rica, Village da Luz, Jardim Itapemirim, Zumbi, Amaral, Aeroporto, Paraíso, Alto União, BNH de Cima e Gilson Carone e, também, a Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu”. No interior, a ação acontecerá em todas as UBS.

Além disso, no mesmo dia e horário, as equipes da Semus estarão realizando a aplicação da vacina nos supermercados Perim Center (Caiçara) e Sempre Tem (Coronel Borges).

Em Cachoeiro, mais de 5 mil crianças entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose do imunizante contra Covid-19. Isso representa 26% do público vacinável nessa faixa etária. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Unidades com sala de vacinação

Sede

UBS Aquidaban, UBS Aeroporto, UBS IBC, UBS Novo Parque, UBS Abelardo Machado, UBS Gilson Carone, UBS Village da Luz, UBS Amaral, UBS Alto União, UBS São Luiz Gonzaga, UBS BNH de Baixo, UBS BNH de Cima, UBS Zumbi, UBS Paraíso, UBS Coramara, UBS Nossa Senhora Aparecida, UBS Elpídio Volpini e UBS Otton Marins.

Interior

UBS Soturno, UBS Burarama, UBS Pacotuba, UBS Córrego dos Monos, UBS Itaoca e UBS Conduru.

