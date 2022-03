Eleições na Selita| Presidente rebate: a cooperativa já vive uma nova era

Por Basílio Machado - Basílio Machado 19

A eleição que irá definir o novo Conselho Administrativo da cooperativa de laticínios Selita está agitando o setor pecuário no Sul do Espírito Santo. As críticas feitas à atual gestão da empresa pelo produtor rural Edino Rainha, que concorre numa das duas chapas registradas, foram rebatidas na tarde desta quarta-feira (16) pelo presidente da cooperativa, Leonardo Monteiro.

Leonardo explica que a Selita, ao contrário do afirmado por Rainha, já está operando na nova planta industrial da cooperativa e processando 130 mil litros de leite UTH por dia há cerca de um mês. Ele acrescenta que nos próximos 70 dias praticamente toda produção será transferida para a nova fábrica, gerando uma economia de R$ 1,5 milhão por mês apenas com o consumo de água e a eliminação do gás no aquecimento da caldeira.

Outro ponto rebatido pelo presidente diz respeito à saúde financeira da Selita. Segundo Leonardo, não há qualquer risco de insolvência, uma vez que a cooperativa é extremamente rentável e está com todos os pagamentos de fornecedores e pessoal em dia. Em 2020, o resultado positivo da empresa foi de R$ 39 milhões e para este ano ele projeta números semelhantes. O ano de 2021 foi atípico, devido à queda na produção da bacia leiteira da região.

Ainda em relação ao funcionamento da nova indústria, o presidente esclarece que fatores como a pandemia e a greve dos caminhoneiros atrasaram a entrega de componentes de aço e equipamentos, comprometendo o cronograma da obra. Todavia, ele é taxativo ao afirmar que tão logo toda a transição esteja concluída a empresa vai avançar a passos largos. “Já estamos vivendo uma nova era na empresa, a Selita é uma potência” – ressaltou.

Outra afirmação de Rainha contestada por Leonardo Monteiro está relacionada à capacidade de processamento da nova planta. Na verdade, a nova indústria pode processar 600 mil litros de leite por dia, não um milhão de litros, como afirmado pelo pecuarista. Mas tem espaço para aumentar ainda mais esse número, se necessário. “Hoje a Selita processa cerca de 200 mil litros/dia, mas agora poderá buscar, inclusive, leite de outras regiões para atender ao mercado.

A capacidade de estocagem na nova planta também aumentou, permitindo à empresa manter um estoque regulador de até 15 milhões de litros, que não era possível na fábrica velha, limitada em 2 milhões de litros. Dessa forma, Leonardo prevê que a empresa passará ter uma política de preços mais vantajosa e assim remunerar melhor o produtor cooperado.

Concorrência

Em relação à ação da concorrência de outros laticínios, Leonardo não tem dúvida de que a marca “Selita” ainda é a mais forte e tradicional. Mesmo com a disputa estando mais acirrada e os concorrentes praticando preços agressivos, a tendência é de que a Selita continue liderando o mercado. Para isso, ele conta com a qualidade dos produtos de sua linha de produção e dos novos que serão processados na nova indústria, como aqueles à base do soro. Ele cita o soro fermentado e em pó, agregando valor a um produto que hoje é praticamente descartado.

Funcionários

Outra preocupação do presidente da empresa é com a realocação de funcionários nesse momento de transição, uma vez que a nova planta industrial é quase toda automatizada. “Temos que ver isso com muito carinho e respeito àqueles que há anos estão na trabalhando na cooperativa, a Selita é uma empresa que tem alma”, completou.

