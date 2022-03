EDP patrocinará restauro e readequação da Igreja e Residência dos Reis Magos, em Serra

Por Redação - Redação 6

Com o patrocínio da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, a Igreja e Residência dos Reis Magos, em Nova Almeida, em Serra, monumentos construídos no século XVI e tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), serão totalmente reformados. O anúncio da obra foi feito nesta quinta-feira (31), com a presença da Vice-governadora Jacqueline Moraes; do diretor de Distribuição da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba; do arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos; do prefeito de Serra, Sérgio Vidigal; e da presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel.

O restauro e readequação fazem parte do projeto de desenvolvimento turístico do mais completo e importante roteiro jesuítico do Brasil, com 137 quilômetros. Em 21 de março, já havia sido anunciada a reforma da Igreja de Nossa Senhora D’Ajuda, em Viana, também com patrocínio da EDP, BNDES e Instituto Cultural Vale. Com recursos viabilizados por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do programa Resgatando a História, de revitalização patrimônio material, imaterial e de acervos memoriais, a recuperação destas duas importantes obras representa um investimento de mais de R$ 15 milhões.

“Para a EDP é motivo de orgulho apoiar a revitalização desses dois importantes monumentos. A Igreja e a Residência dos Reis Magos fazem parte da história do Espírito Santo e do Brasil, e nosso investimento na preservação desse patrimônio é uma mostra do nosso compromisso com a cultura do povo capixaba”, afirmou Fernando Saliba.

“Esse projeto, além de toda a beleza do monumento e de seu entorno, vai contar toda a história dos aldeamentos e da passagem dos jesuítas de forma interativa e envolvente, possibilitando aos visitantes outras condições de uso, inclusive com a construção de um café e de uma loja, para assegurar mais sustentabilidade econômica ao empreendimento”, disse.

História e modernidade

No período colonial, a região de Nova Almeida abrigou o maior aldeamento religioso do Brasil. Sua história remonta ao século XVI, e o centro catequético jesuítico ali instalado chegou a somar cerca de 6 mil indígenas. A Igreja e a Residência de Reis Magos, hoje tombadas pelo IPHAN, foram construídas pelos padres jesuítas e índios tupiniquins por volta de 1580.

Durante o restauro, a Igreja receberá projeto de adequação litúrgica, além da recuperação de paredes, mobiliários, piso e imagens, entre outros. O projeto de climatização aliará a modernidade às características históricas do monumento. Imperceptível visualmente, o sistema de refrigeração subterrânea garantirá a temperatura amena dentro da igreja, sem qualquer interferência estética.

A antiga residência jesuítica de Reis Magos se manterá fiel à história da passagem dos religiosos da Companhia de Jesus pelo Espírito Santo, mas ganhará um Centro de Interpretação. Construído ao lado da Igreja, ele apresentará em múltiplos espaços a história dos aldeamentos indígenas no Espírito Santo e no Brasil, num roteiro interativo.

Além da Igreja e Residência dos Reis Magos, na Serra, e do restauro Igreja Nossa da Ajuda, em Viana, a EDP patrocina a reforma do Teatro Carlos Gomes, em Vitória. Este último receberá investimento conjunto da EDP e do BNDES no valor de R$ 20 milhões. A Companhia foi também a principal patrocinadora da reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, reinaugurado no ano passado, em São Paulo, e a primeira a assumir o patrocínio-máster da recuperação do Museu do Ipiranga, com reabertura prevista para setembro deste ano.

