É oficial! Estrela do Norte vai participar da Copa Espírito Santo de 2022

Por Alissandra Mendes

O Estrela do Norte vai voltar a participar da Copa Espírito Santo e confirmou presença na edição de 2022. A informação foi confirmada pela diretoria do clube nesta sexta-feira (4), e deixou os torcedores animados com a notícia.

O presidente Bruno Mazzocco oficializou à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), pela manhã, a partição do clube na Copa Espírito Santo de 2022. O clube, que tem três títulos na competição: 2003, 2004 e 2005 ficou fora do tornei por 14 anos.

“A confirmação se deu através do planejamento financeiro traçado entre o clube e seus patrocinadores, bem como a expectativa de presença do público nos jogos. A volta do Estrela representa mais um passo dado no objetivo de fortalecer, cada vez mais, sua marca e o futebol de Cachoeiro”, diz um comunicado da diretoria do Estrela do Norte.

Estrela do Norte lidera do Capixabão

O Estrela do norte é o atual líder do Campeonato Capixaba e está empatado com o Nova Venécia, segundo colocado, em número de pontos: 11 nas cinco primeiras rodadas. Na próxima segunda-feira (7), as duas equipes se enfrentam no duelo dos líderes.

O vencedor do confronto, garante a liderança isolada do Capixabão. Diante de sua torcida, o Estrela é o favorito para vencer o conflito, já que seus atletas estão de folga desde o dia 25 de fevereiro. No entanto, o Nova Venécia entrou em campo na última quinta-feira (3), pela Copa do Brasil. A equipe capixaba avançou de fase ao vencer o Ferroviário por 2×1, garantindo vaga na segunda fase da competição.

O jogo entre as duas equipes será às 20h, no estádio Mário Monteiro, o Sumaré. Os ingressos para a partida já estão sendo vendidos na sede no clube cachoeirense. Os valores são de R$ 40,00 a inteira entrada e R$ 20,00 a meia.

