Depois de muitos anos, Cachoeiro recebe etapa municipal do Miss Universo e vencedora será coroada no dia 16 de abril

Por Pammela Volpato

As oito candidatas de Cachoeiro de Itapemirim para a etapa municipal do Miss Universo Espírito Santo já foram selecionadas. Agora as moças estão se preparando para o desfile que vai coroar a grande campeã que receberá o título de Miss Cachoeiro 2022. Trata-se de um evento histórico, uma vez que o município ficou muitos anos sem receber uma etapa do Miss Universo.

A preparação envolve curso de passarela, de oratória, fotografia e internet. O desfile é a última etapa do processo. “Muito além de beleza, as candidatas precisam ter disciplina, conteúdo e propósito. Não se trata apenas de um concurso de beleza, a vencedora precisa ter condições para representar Cachoeiro em vários quesitos e fazer a diferença na sociedade”, frisa Charles Souza, diretor de marketing do Miss Universo Espírito Santo.

A coroação da Miss Cachoeiro será no dia 16 de abril, às 19h30 no Jaraguá Tênis Cube. O júri será composto, entre outras pessoas, pela coordenadora estadual do concurso, Nabila Furtado, e pela atual Miss ES Eduarda Braum.

A noite contará com apresentações musicais e culturais. Outra grande atração será o desfile da primeira Miss Cachoeiro, Joselina Cypriano, hoje com 85 anos. Joselina venceu o Miss Cachoeiro em 1955 e também venceu a etapa estadual, se tornando a primeira Miss Universo Espírito Santo da história, representando nossa cidade e nosso Estado no concurso nacional.

Os convites para assistir de perto este momento histórico para a cidade estão sendo vendidos a R$ 60,00 na Florente Joias e no espaço Amanda Fernandes em Cachoeiro, ou pelo link na bio do Instagram do concurso @misscachoeiro.

Para conhecer as candidatas a Miss Cachoeiro 2022 e saber mais informações sobre o concurso, basta seguir o perfil oficial do evento no Instagram.

Confira abaixo as oito candidatas:

Aryane Oakis, 20 anos Amanda Madella, 25 anos Brenda Carvalho, 24 anos Danieli Brandão, 18 anos Jhenifer Ramos de Oliveira, 22 anos Ludmila Freitas, 21 anos Samanda Cardoso, 18 anos Victória Penhalves, 24 anos

