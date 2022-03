De novo! Caminhão arrasta fios em avenida movimentada de Cachoeiro; trânsito fica parado

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 82

De novo a cena se repete. As fotos foram tiradas por volta das 14h20 desta quinta-feira (17), na rotatória da Praça Gilberto Machado, em frente ao Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim.

Nas imagens é possível ver um caminhão-cegonha que estava transportando alguns veículos. Os carros acabaram ficando agarrados aos fios de energia. Por conta disso, o trânsito de quem desce pela avenida Francisco Lacerda de Aguiar em direção ao Centro, está parado, causando um grande congestionamento.

Problema aconteceu há uma semana atrás

Há uma semana atrás, no dia 10 de março, a queda de um poste causou a interdição da rua Estrela do Norte, no mesmo local. Segundo informações, um caminhão teria ocasionado o incidente, após passar pela rua. Por ser alto demais, o veículo acabou arrastando os fios de energia e resultando na queda do poste, que ainda caiu sobre um carro branco que estava estacionado no local.

