De Guaçuí para o mundo: DJ Manu lança carreira na música eletrônica

Por Adrieny Couto

O mês de fevereiro foi muito especial para Manuella Maria Gonçalves Pinho. Mais conhecida como ‘DJ Manu‘, a capixaba, natural do município de Guaçuí, acaba de lançar sua carreira na música eletrônica.

O lançamento aconteceu no dia 20 de fevereiro, no @recantodaspalmeirasguacui, e reuniu amigos, familiares, fãs e apoiadores do novo projeto. E agora, ela quer mesmo fazer disso sua profissão, com o objetivo grande de se apresentar em eventos e festivais, levando seu som por todos os lugares.

Com apenas 26 anos, Manu já trabalha como DJ há dez anos, tocando em casamentos, formaturas e festas em geral. Agora, ela dá mais um passo na sua carreira, focando em eventos e festivais de música eletrônica.

Filha de músico e fã da música desde criança, Manuella já fez parte de bandas na adolescência, mas, nunca escondeu sua paixão pelo eletrônico.

“Minha paixão por música eletrônica veio desde criança. O primeiro show que eu assisti de um DJ foi do David Gueta, desde então, eu sabia que queria isso para minha vida”.

Atualmente, Manu conta com uma equipe que cuida de suas redes sociais, assessoria, vídeos e maquiagem, são eles: @danilopretti_ , @davirochz, @mozzxr, @karinaxavier.oficial e @tyalamakeup. Além disso, recebe o apoio de sua mãe, que faz de tudo para acompanhá-la em todas as festas.

“Claro que eu não poderia esquecer do meu maior apoio, que é a minha mãe, dona Marlene de 72 anos, que é minha motorista particular e me acompanhar em todas as festas”, disse após risos.

Manu ainda aproveitou para agradecer os colaboradores que apoiaram o lançamento de sua carreira: @69gabis, @hortifruti_fioresi, @containder_gastro_bar, @farmacia_jovianne, @aterapeutica, @aquinoticias, @construtorasulcapixaba, @recantodaspalmeirasguacui, @goldbodbye, @karinaxavier.oficial, @mayarasiqueeira, @favelproducoes, @padariazini.guacui, @trigoamanda, @xodopostoeconveniencia, @cafe&cia, @drog.nova, @restaurantedodarcy, @fiorellapizzaria, @soroldoni.nailsdesig e @brigadeiro_palermo.

Festival de Inverno de Guaçuí e novos projetos

DJ Manu já é atração confirmada no Festival de Inverno de Guaçuí em junho de 2022, que terá o primeiro dia exclusivo para a música eletrônica. Outra apresentação que já está programada será no Cerimonial Casa da Prata, também em Guaçuí. A data ainda será definida.

